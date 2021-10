Latinoamérica se prepara para recibir a través de Star Plus a uno de los enemigos más terroríficos de todos los tiempos siguiendo la línea de tiempo canónica y original con ‘Chucky, el muñeco diabólico’.

¿Quiénes son los principales actores de la serie?

Brad Dourif - voz de Chucky

Alex Vincent - Andy Barclay

Jennifer Tilly - Tiffany Valentine

Zackary Arthur - Jake Wheeler

Devon Sawa - Logan y Luca Wheeler

Lexa Doig - Bree Wheeler

Teo Briones - Junior Wheeler

Christine Elise McCarthy - Kyle Simpson

Barbara Alyn Woods - Alcaldesa Michelle Cross

En una entrevista con Don Mancini, creador de Chucky, nos habla más sobre la infancia de Charles Lee Ray, persona que terminaría transformándose en ‘el muñeco diabólico’ confirmando que amplió más la historia para poder contarnos más sobre este personaje importante en la historia de la serie.

“Explorar los orígenes de Charles Lee Ray ha sido algo que los fans han querido ver y han estado pidiendo literalmente desde hace décadas. Y una de las razones por las que estaba emocionado por tomar la franquicia en el medio de la televisión fue porque tener tanto narración de bienes raíces, ocho horas de “Chucky”, que proporcionó una gran oportunidad de explorar esas cosas, entre otras cosas. Pero, sí, así que uno de las cosas que más me entusiasmaban hacer con el programa eran explorar Origen de Charles Lee Ray”, acotó Mancini.

Por otra parte, también habló acerca de la posibilidad de hacerlo ‘menos gore’ debido a que ahora es una serie de televisión

“Una de las cosas que eran importantes para mí, es que podríamos retener todos los aspectos de la franquicia que los fanáticos aman, uno de estos es el gore, el otro, por supuesto, es el de Chucky propenso a lanzar bombas f. Y las redes de SYFY y USA, cuando se presentó el proyecto, nos aseguró que no habría ningún compromiso en estos departamentos que nos juegue en contra. Y cuando trabajé tanto en “Hannibal” como en “Channel Zero “, que también están bajo el paraguas de NBCUniversal, me sorprendió y un poco alentado y emocionado de ver cómo los límites podrían ser empujado. Por lo tanto, no habrá compromiso en ese sentido. En el primer episodio, ya sabes, hay ... bueno, no sé cuánto ... supongo que puedo decirles a ustedes porque lo han visto. Sabes, hay un muerte, pero es deliberadamente una muerte sin sangre porque, recuerde, en el episodio Chucky escucha a Jake decir: “No puedo soportar ver sangre”. Entonces Chucky acomoda a su nuevo amigo hasta el final cometiendo un incruento asesinato”.

Confirmando así que al ser serie de televisión no se verá afectada por lo sádico que puede llegar a ser Chucky en su momento de ‘gloria’.

Fecha de estreno de ‘Chucky’

‘Child’s Play’ o ‘Chucky, el muñeco diabólico’, como lo conocemos, será estrenado en Latinoamérica este 27 de octubre, específicamente por Star Plus.