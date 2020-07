“Esta ha sido mi última ronda. No voy a ganar la Red Bull con 30 años”, decía Chuty en 2017 luego de quedar fuera de la Internacional de México tras uno de los resultados más polémicos y controversiales de la historia del freestyle.

Tres años después, el madrileño decidió anunciar su regreso a la Red Bull Batalla de los Gallos. Es así que Chuty se inscribió para volver a los escenarios de la competición de ‘free’ por excelencia. Ahora, tendrá que esperar que su prueba sea una de las seleccionas para estar en “La última oportunidad”.

Aunque en realidad es cuestión de tiempo que se confirme su presencia. Su talento, bagaje y trayectoria es un aval de gran espectáculo. Pero, ¿qué motivó su regreso? Teniendo en cuenta que ya se había retirado de la FMS España, su audición es más que una sorpresa, grata por cierto. A continuación algunas claves sobre su vuelta a la madre de todas las competencias.

CLAVES SOBRE EL REGRESO DE CHUTY A LA RED BULL BATALLA DE GALLOS

1. Chuty compartió su audición para la Red Bull minutos antes de la hora límite. Para sorpresa de todo el mundo, el español decidió mandar su video de prueba luego de tres años de ausencia en esta competición. (VER VIDEO DE SU AUDICIÓN AQUÍ)

2. El campeón de FMS había anunciado hace tanto tiempo que no volvería a la Red Bull. Como mencionamos líneas arriba, la última vez que Chuty estuvo en una competencia de Red Bull fue en 2017, en la Final Internacional de México. En la competencia, el español perdió en octavos frente al dominicano Yenky One, en una batalla bastante polémica por la decisión de los jueces. Tras ello, el rapero decidió no participar más. Hasta ahora.

3 ¿Por qué no regresaría? En 2017, Chuty era uno de los favoritos a llevarse el título internacional de la Red Bull, pero quedó fuera en octavos de final frente a Yenky One. La batalla, por decir lo menos, fue polémica. Lo que vieron los jueces fue totalmente distinto a lo que se vio en el escenario. Esto significó que el español decidiera retirarse de dicha competición, pues sentía que su talento no era valorado como se debe.

4. Chuty se retiró de FMS este año y parecía que se alejaría del circuito. Sin duda el 2020 es un año muy extraño. La pandemia obligó al mundo a frenarse. Tras meses de incertidumbre, las batallas finalmente regresaron con la Freestyle Master Series. Una vez más Chuty sorprendió al anunciar su retiro de la liga, el tricampeón español le ponía punto final a su reinado y muchos pensaban que se alejaría del circuito. Su salida de la FMS España no está muy clara, pero se sabe que tendría una relación con temas de su contrato.

5. ¿Acaso Red Bull marcará su partida definitiva si es que campeona? Chuty ha estado activo los últimos años y ha ganado muchas competencias y también ha probado el sabor de las derrotas. Si bien su nivel se mantiene, el desgaste ya se puede percibir, esto podría inclinar la balanza hacia el retiro. Por otro lado, desde el 2013, año en que apareció por primera vez en la Red Bull (y que se coronó campeón nacional), el español ha hecho historia ganando un sinfín de batallas, pero la que siempre le fue esquiva es la Internacional de Red Bull, este año podría ser una buena oportunidad para conseguirlo todo y así marcar su partida.

6. Chuty es considerado el mejor de todos los tiempos, pero su deuda siempre ha sido la Red Bull. Como ya lo mencionamos, Chuty es considerado el mejor del mundo por sus técnicas y su forma de expresar su freestyle; eso le permitió ganar muchos campeonatos, ya sea individual o con el Team España. Sin embargo, mantiene una deuda que -aunque diga que no- desea pagarla antes de su retiro. Ganó la Nacional de 2013 y 2016 y ese mismo año, en la Internacional, cayó contra Jony B. En el 2017, ganó todo, llegó favorito a la Internacional de México, pero quedó fuera en la polémica batalla con Yenky One

Chuty es considerado el mejor de todos los tiempos (Foto: Red Bull)

7. Es el campeón indiscutible del formato de la FMS, pero la historia es otra en la Red Bull, que funciona de otra forma. Quizá en la Freestyle Master Series Chuty encontró su mejor formato, pues ha ganado tres temporadas consecutivas y si este año seguía, probablemente lograba el cuarto. Lo que no lleva a preguntarnos ¿Por qué sí en la FMS y no en la Red Bull? El formato de la segunda es mucho más compleja pues tienen pocos minutos para demostrar su potencial, reduciendo todo su ingenio a cinco minutos o poco más. En cambio, la liga de freestyle es de 30 minutos y le permite un mayor control de su improvisación, aunque para algunos puede significar un desgaste, para Chuty es una motivación.

8. Ahora resulta anecdótica que vuelva el mismo año del retiro del Aczino. ¿Una gran coincidencia? No lo sabremos nunca. Lo cierto es que Chuty ha decidido volver el año en que Aczino deja las batallas. El mexicano ha sido considerado, junto con el español, el mejor freestyler de todos los tiempos. De hecho, ambos compiten por ser el primero y han dividido al circuito. Sin embargo, cabe mencionar que si bien Aczino se retiró de las competiciones, el regreso de Chuty podría motivarlo a volver, pues tiene un cupo asegurado en la Internacional. ¿El ‘Diablo’ le arruinará la fiesta a ‘Dios’? Veremos.

9. ¿A quiénes enfrentará este año para pasar a la final nacional? Pero Chuty no la tendrá fácil. El español tendrá que enfrentar a otros compatriotas igual de buenos como él. El primero es Skone, que también mandó su postulación. Además de él, están Blon, Hander, Mister Ego, Elekipo, Mnak, MC Men, Santi, Mowlihawk, Emege, Dani, Khan, Cixer, Kensuke, EFE-R, Sara Socas, Erika2Santos, Fisco, entre otros. Un cartel que combina grandes referentes con nuevas promesas del panorama.

10. El 2020 es el año que marca el regreso de las leyendas a Red Bull, incluido Chuty. En España, la Red Bull del 2020 será el año que marcará el regreso de grandes freestylers del país. Entre los que destacan Khan, Dani, Cixer, Skone, Juan SNK, el propio Chuty. Pero esto no pasa solo en el país europeo, en Argentina también regresan las leyendas: Acru, Dan y Tata se sumarán a la final Nacional de su país.