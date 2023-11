Desde hace mucho tiempo se conoció que Chyno Miranda quería dar el siguiente paso en su relación y casarse con Astrid Falcón, pero eso no logró concretarse. Por otro lado, la familia del artista venezolano se oponía a ese enlace, asegurando que él no estaba mentalmente óptimo para tomar esa decisión. Sea como sea, ello no se produjo... hasta ahora.

Y es que Chyno Miranda nuevamente se une a las filas de los casados luego de haberse confirmado su matrimonio con su novia. Como recordaremos, en octubre pasado se conoció que la pareja estaba lista para casarse y que ya había pasado el curso prematrimonial, por lo que quedaba poco para que este hecho finalmente suceda.

Ahora, los felices esposos están disfrutando de esta nueva etapa en su vida con mucha alegría y los cuidados del caso, teniendo en cuenta que el cantante aún sigue en un proceso de recuperación. La alegría es tanta que ambos quisieron compartir la noticia en las redes sociales.

CHYNO MIRANDA SE CASÓ CON ASTRID FALCÓN

Durante el Día de Acción de Gracias, el jueves 23 de noviembre, Chyno Miranda sorprendió a propios y extraños con una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, en la que se observa su mano y la de su novia con unos aros de matrimonio, confirmando así su casamiento, el cual lo pone muy contento.

No satisfecho con eso, aprovechó el momento para compartir unas palabras de agradecimiento a su novia por haber estado en momentos muy difíciles y ahora compartir la alegría de estar juntos para toda la vida.

“En este Día de Acción de Gracias, quiero expresar mi sincera gratitud por cada uno de ustedes. A Dios, mi gratitud por sus bendiciones infinitas y su amor incondicional. Que siempre pueda honrarle con mi música y mi vida. Astrid, tu amor y apoyo han sido mi fortaleza en momentos desafiantes. Te agradezco por ser mi amor y estoy profundamente agradecido por todo lo que compartimos”, comentó.

Se presume que la celebración de este evento ha sucedido en estricto privado que solo habrían participado determinadas personas.

Chyno ahora comparte su felicidad con su esposa Astrid Falcón (Foto: Chyno Miranda / Facebook)

EL AGRADECIMIENTO DE CHYNO

Además de esas palabras para su ahora esposa, Chyno Miranda quiso agradecerle también a su hijo, a sus amigos y a sus fanáticos, quienes en conjunto han estado respaldándolo en los complicados momentos que ha vivido y que sigue experimentando hasta hoy en día.

“Lucca, mi querido hijo, tu alegría y amor incondicional iluminan cada día de mi vida. Eres mi mayor bendición y estoy eternamente agradecido por tenerte como hijo. A mis amigos , su apoyo inquebrantable y presencia han sido un regalo invaluable que atesoro profundamente. A mis fanáticos, su cariño y lealtad son mi motor y les doy las gracias de todo corazón. En este día de reflexión y celebración, recordemos que el amor, la amistad y la música nos unen en el espíritu de gratitud. Sigamos fortaleciendo los lazos que nos unen. Con amor y gratitud, Chyno Miranda”, concluyó.