Después de que Clarissa Molina dio a conocer en vivo en “El gordo y la flaca” que había dado positivo a una prueba para detectar coronavirus, muchas personas se preguntan qué está haciendo la ex Miss República Dominicana para combatir al COVID-19.

Si bien, dijo que se enteró que tenía el virus tras realizarse ella misma una prueba casera, volverá a hacerse el examen en un centro especializado para confirmar o descartar el mal.

Aunque la noticia la tomó por sorpresa, ella no ha dejado amilanarse por la enfermedad y viene realizando diversas actividades para cuidar su salud.

Clarissa Molina es una modelo profesional, actriz, presentadora de televisión y reina de belleza dominicana (Foto: Instagram de Clarissa Molina)

¿QUÉ HACE PARA COMBATIR AL COVID-19?

A través de una de sus historias de Instagram, la también presentadora de televisión demostró que está decidida a luchar contra el coronavirus.

“Aquí estoy haciéndome mi tecito, limón, canela, jengibre, miel y aspirina. Así vamos. ¡A combatirlo! Estoy bien, gracias a Dios”, manifestó mientras grababa el pequeño video.

Por ese mismo medio, agradeció las muestras de apoyo de todos sus seguidores y amigos; además, compartió el link del laboratorio donde pidió de forma online el test para hacerse el examen en su casa.

Clarissa Molina publicó el preparado que se realiza para combatir el coronavirus (Foto: Instagram de Clarissa Molina)

INFORMÓ QUE TENÍA CORONAVIRUS

Para sorpresa de los conductores y televidentes, Clarissa Molina dio a conocer este 14 de julio que había dado positivo a una prueba casera para detectar coronavirus.

“Yo la semana pasada me hice la prueba. Hoy me llega la prueba y dice que es detectable, que es positivo, que yo tengo el coronavirus. No sé desde cuando estoy contagiada porque no he tenido ningún síntoma. He hecho ejercicio. Ha sido superextraño todo”, indicó la exreina de Nuestra Belleza Latina desde su departamento en Miami.

Sin embargo, con el fin de descarar o confirmar si tiene el virus, la exparticipante de Miss Universo le dijo a Raúl de Molina y Lili Estefan, conductores de “El gordo y la flaca”, que se haría un nuevo examen.

Asimismo, utilizó sus redes sociales para hablar de su situación. “Me siento bien gracias a Dios. Hasta ahora no tengo síntomas. Voy a repetir la prueba en un laboratorio y hacerla con un profesional, estaremos en contacto. Cuídense mucho por favor. Los quiero mucho”.

¿POR QUÉ SE HIZO LA PRUEBA?

Clarissa Molina tomó la decisión de hacerse el examen de COVID-19 cuando se enteró de que estaban dando pruebas gratis.

Precisó que fue por curiosidad que se realizó el test, pero jamás imaginó que le resultara positivo, pues una amiga dio negativo.

“He hecho ejercicio normal y dentro de mi círculo pequeño, una amiga mía su resultado fue negativo, por eso me haré una prueba en un laboratorio. Estoy en casa manteniendo mi cuarentena”, manifestó.

Clarissa Molina participó por segunda vez en "Nuestra Belleza Latina" en su versión vip del 2016, donde ganó la competencia y fue coronada por su compatriota Francisca Lachapel (Foto: Instagram de Clarissa Molina)

