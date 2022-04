Su nombre siempre ha estado relacionado con la rudeza, gallardía y cara de tipo duro, pero Clint Eastwood, el ícono de las películas de acción en el Viejo Oeste y afamado director y productor de cine, también protagonizó alguna vez un film musical. Un ítem en su hoja de vida artística que difícilmente guarde con aprecio.

A mediados de la década del 60 e inicios de los 70, Eastwood era ya una estrella hollywoodense. Películas como “El bueno, el feo y el malo”, “Por un puñado de dólares” y “La leyenda de la ciudad sin nombre” habían catapultado a la fama al popular ‘El hombre sin nombre’, pero fue precisamente en esos años que decidió hacer una película musical.

El filme en cuestión se llamaría “Paint your wagon” (1969), “Pinta tu vagón” en castellano, y allí Eastwood compartiría roles con Jean Seberg y el ícono occidental Lee Marvin. Una decisión que a sus fanáticos les parecía mala y que el tiempo les terminaría dando la razón.

Clint Eastwood en plena filmación de "Paint your wagon" (Foto: screenrant)

¿POR QUÉ CLINT EASTWOOD TERMINÓ ODIANDO LA PELÍCULA MUSICAL QUE FILMÓ?

Antes de filmarla, Eastwood recibió los primeros borradores y en estos se le indicaba que sería una historia oscura que giraría en torno a un romance interracial, una temática que no era tan común en ese momento y que generaría comentarios.

Esto interesó a Clint, que en ese momento filmaba “When eagles dare”. Sin embargo, cuando se presentó al set para las grabaciones descubrió que el plan para “Paint your wagon” ya no tendría esos matices.

El ahora director y productor consideró en ese momento dejar de filmar, pero finalmente accedió a llevar a cabo el proyecto. Al final, la película tuvo una trama alegre y de final feliz, situación que dejó disconforme a Eastwood.

¿CUÁL ES LA ÚLTIMA PELÍCULA DE CLINT EASTWOOD?

La última película que produjo y dirigió fue “Cry macho”, “Llora macho” en castellano. El propio Clint Eastwood es el protagonista y da vida a un viejo y alcohólico vaquero que antes fue una estrella de rodeo. Dicho film se estrenó el 2021 por Warner Bros. Pictures y la plataforma de streaming HBO Max.

La recaudación, no obstante, no ha sido la deseada. En su semana de estreno recaudó 4,5 millones de dólares aunque ese número no incluye los espectadores que decidieron ver la cinta desde su casa por la plataforma HBO Max.