“Cobra Kai” es una de las series más populares de Netflix. Desde que llegó al gigante de streaming en 2020, la ficción es un fenómeno mundial, con millones de seguidores, una impresionante puntuación de la crítica en Rotten Tomatoes y una cuarta temporada en desarrollo.

Antes del estreno de la tercera entrega de “Cobra Kai”, Netflix confirmó la realización de una cuarta temporada de la serie y según el número 1226 de ProductionWeekly, las grabaciones comenzarían el 20 de enero para extenderse hasta el 15 de abril en Atlanta, Georgia.

En su tercera temporada, “Cobra Kai” incluyó varias reapariciones, cambios de equipo, entre otras sorpresas, mas la rivalidad entre los dojos de karate del Valle de San Fernando. Tras ser traicionado por su viejo sensei y sus estudiantes, Johnny Lawrence fundó un nuevo dojo y cerca del final se dio cuenta que para vencer a Kreese era necesario unir fuerzas con Daniel LaRusso y Miyagi-Do.

“Cobra Kai” tiene suficientes episodios en este punto para valerse por sí solo sin “The Karate Kid”, pero es justo decir que la serie nunca escapará de la franquicia original o de las ideas que algunos fanáticos tienen al respecto. Mary Mouser aprendió esto de la manera más difícil cuando reveló que interpretar a la hija de Daniel LaRusso, lo crea o no, tiene una desventaja.

LA PEOR PARTE DE SER UNA LARUSSO SEGÚN MARY MOUSER

Sam se une a Miyagi Do Karate al escuchar a su padre que no buscarán destruir a Cobra Kai. (Foto: Netflix)

En una entrevista con Cinema Blend, la actriz Mary Mouser contó sobre lo que significa ser la hija de Daniel LaRusso. Mouser se rió, y aunque no habló específicamente sobre la desventaja de ser la hija de Danny, sí dijo que hay una carga muy real que los actores de LaRusso tienen que enfrentar cuando se trata de “The Karate Kid” y “Cobra Kai”.

“Los comentarios no siempre son tan amables con los LaRussos. Algunos de ellos parecen pensar que somos los verdaderos matones y que los villanos desde el principio. Escuché eso bastante ... viene con un pequeño peaje. La energía que me cuesta no conectarme [en línea] y responder “¿Pero qué pasa con todas las demás personas? ¿Qué pasa con todos los demás que tomaron una mala decisión? ¡No soy solo yo! " expresó Mary.

Samantha recibió muchas críticas en la temporada 2 por enfrentar involuntariamente a Miguel y Robby entre sí debido a un triángulo amoroso. Mientras la actriz hablaba sobre el lanzamiento de la temporada 3, expresó que los estados de ánimo no han cambiado, considerando que un beso entre Miguel y Samantha terminó empujando a Robby a unirse a “Cobra Kai”.

Sam guarda una terrible culpa del estado en el cual se encuentra Miguel y la desaparición de Robby. (Foto: Netflix)

Sin embargo, a pesar de eso, Mary Mouser tiene razón en estar molesta de que los fanáticos piensen que Sam o cualquiera de los LaRussos son los verdaderos villanos de la franquicia. Uno de los temas principales de Cobra Kai es que la naturaleza de las personas no es tan en blanco y negro como podría haber sido retratada en “The Karate Kid” y que las personas pueden tomar decisiones tanto buenas como malas en varios momentos.

Y aunque Samantha LaRusso es la fuente de un gran drama en la serie “Cobra Kai”, no es la única fuente. Si miramos a los verdaderos villanos de “Cobra Kai”, la temporada 3 mostró que fueron adultos como Daniel, Johnny y Kreese quienes manipularon involuntaria o intencionalmente a los adolescentes en un intento de resolver viejas disputas. Además, se necesitan dos para bailar el tango en estos romances, por lo que cualquiera que esté enojado con ella también debería estar enojado con Robby y Miguel.