Ambientada 34 años después de los eventos de “The Karate Kid”, “Cobra Kai” continúa la rivalidad de toda la vida entre Johnny y Daniel, una que comenzó en la escuela secundaria. A diferencia de la trilogía original de la película “Karate Kid”, la serie se enfoca en como ambos evolucionaron como personajes.

Con tantos años de diferencia entre un producto y otro, uno podría pensar que las antiguas rivalidades quedaron atrás, pero nada parecido a eso se muestra en la pantalla chica. Resulta que la rivalidad entre sus protagonistas se mantuvo viva con el pasar del tiempo, y otras cosas también permanecieron igual.

Por ejemplo, cuando en la temporada 1 Johnny Lawrence regresa a su dojo, se da con la sorpresa de que el mismo se había ganado una prohibición de por vida para participar en el Torneo de Karate All Valley, pero en ese momento él no supo por qué. De hecho, algunos televidentes incluso perdieron esta información con el pasar de los episodios.

¿Por qué el dojo Cobra Kai fue eliminado de las competiciones oficiales? Screenrant hace un análisis de la serie y las películas pasadas, encontrando que la respuesta se da en la tercera parte de la trilogía original, por lo que hicieron los miembros del Cobra Kai a Daniel LaRusso en “The Karate Kid Part III”.

¿POR QUÉ EL DOJO DE JOHNNY FUE VETADO DEL TORNEO DE KARATE?

En "Cobra Kai", el dojo de Johhny fue vetado de por vida por lo que hicieron Terry Silver y John Kreese en "The Karate Kid Part III" (Foto: YouTube Premium)

“The Karate Kid Part III” reveló que Cobra Kai era incluso peor de lo que Daniel podría haber imaginado. John Kreese, indigente luego de perder su dojo, recurrió a Terry Silver (Thomas Ian Griffith), un veterano de la Guerra de Vietnam que era multimillonario y director ejecutivo de una corporación llamada DynaTox.

Terry decidió darle un nuevo comienzo al dojo Cobra Kai con un plan mucho más ambicioso para apoderarse del Valle. No obstante, su plan se basaba en engañar a Daniel para que defendiera su campeonato contra el nuevo alumno estrella elegido por Cobra Kai, Mike Barnes (Sean Kanan).

Terry se hizo amigo de Daniel y se aprovechó de sus inseguridades para obligarlo a abandonar a Miyagi y unirse a Cobra Kai. Después de que Daniel se enteró de la verdad sobre Silver y Kreese, el sensei de Cobra Kai ordenó a Barnes que usara tácticas ilegales contra LaRusso en el torneo All Valley.

A pesar de todo, Daniel venció a Mike Barnes, humillando a Cobra Kai una vez más. En la temporada 1 de “Cobra Kai”, Johnny se presentó ante el ayuntamiento después de enterarse de que su dojo tenía prohibido de por vida participar en el Torneo All Valley, gracias a Terry Silver y John Kreese.

De hecho, Daniel, la principal víctima de Cobra Kai, ahora era miembro del consejo de la ciudad y formó parte de la aplicación de la prohibición. A pesar de que LaRusso se opuso airadamente a que Cobra Kai fuera reinstalado, Johnny abogó apasionadamente por su dojo, argumentando que no era el mismo del pasado.

De hecho, Lawrence ni siquiera había oído hablar de Terry Silver, que era la verdad porque Johnny no estaba en “The Karate Kid Part III”. Johnny había dejado el dojo de Cobra Kai de Kreese el año anterior y no participó en lo que le sucedió a Daniel en el Torneo All Valley de 1985, así que no tenía ni idea de lo que pasaba.

A pesar de los deseos de Daniel, el consejo se sintió conmovido por la defensa de Johnny de su dojo y las lecciones que admitió haber aprendido al enseñar a sus alumnos. Cobra Kai fue reinstalado, y ganaron el Torneo All Valley por primera vez desde 1983 cuando Miguel Díaz (Xolo Mariduena) derrotó al hijo de Johnny.

Por supuesto, las tácticas agresivas de Cobra Kai aún brillaban y los estudiantes de Johnny exhibieron un mal espíritu deportivo durante todo el evento. Pero Johnny estaba realmente avergonzado por el comportamiento de sus estudiantes y comenzó a re-examinar lo que les estaba enseñando, algo que se turbio cuando en la temporada 2 regresó John Kreese a Cobra Kai.