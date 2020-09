Una de las series más populares de Netflix es “Cobra Kai”, la serie creada originalmente por YouTube Premium que trajo de regreso la franquicia de “Karate Kid”. Su estreno también ha traído muchas incógnitas del pasado, como por ejemplo el motivo por el cuál William Zabka no apareció en la última película de “The Karate Kid”.

“The Karate Kid” fue una película de artes marciales escrita por Robert Mark Kamen y dirigida John G. Avildsen. La misma se convirtió en una de las cintas más populares de la época, catapultando al estrellato a sus protagonistas Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue y William Zabka.

La franquicia se extendió por dos películas más con una trilogía original y luego se crearon una secuela llamada “The Next Karate Kid” de 1994 y un remake en el 2010 llamado “The Karate Kid”. Estas dos últimas no tuvieron una gran recepción en la crítica, por lo que la nueva serie “Cobra Kai” ignora estas dos cintas con respecto a su historia.

Lo que muchos se extrañan, es que cuando se estrenó “The Karate Kid Part II" en 1986, nadie se sorprendió que William Zabka participara nuevamente como Johnny Lawrence, aunque no volvió para “The Karate Kid Part III” en 1989. ¿Qué pasó exactamente con el actor durante esos años? Screenrant tiene la respuesta.

¿POR QUÉ JOHNNY LAWRENCE NO APARECIÓ EN “THE KARATE KID PART III"?

¿Por qué Johnny Lawrence no participó en "The Karate Kid Part III"? (Foto: Columbia Pictures)

Como se recuerda, en la tercera película de la trilogía original de “Karate Kid”, Kreese intenta vengarse de Daniel entrenando a un nuevo oponente para que luche. Johnny no participó porque su historia ya se había contado en la primera película. Si bien es cierto que apareció en la segunda película, su papel fue breve.

“The Karate Kid Part II” comienza con las secuelas inmediatas del torneo y muestra la reacción violenta y enojada de Kreese ante la pérdida de Johnny. En esta escena, el Sr. Miyagi actúa como si fuera a atacar a Kreese en represalia, pero en cambio se pellizca la nariz enseñándole a todos una gran lección.

¿Por qué Johnny Lawrence no participó en "The Karate Kid Part III"? (Foto: Columbia Pictures)

Esta escena refleja cómo Daniel lidiaría con Chozen al final de la película, con un gesto muy similar. Otra posible razón de la escena es que establece la trama de “The Karate Kid Part III”, centrándose en cómo la pérdida afectó a Kreese profundamente y que iría hasta lo impensable para tener su venganza.

Entonces, de alguna manera, el papel de Johnny Lawrence en “The Karate Kid Part II” se trataba más de Kreese, Daniel y el Sr. Miyagi que de Johnny. La trilogía de “Karate Kid” se hizo esencialmente con Johnny después de que Daniel lo derrotara en la primera película, y no había necesidad de que volviera a la historia.

Daniel ya había demostrado que podía vencerlo, por lo que las próximas películas de “Karate Kid” tenían que pasar a nuevos oponentes que pudieran desafiar a Daniel. Entonces, ¿por qué regresó Johnny Lawrence? “Cobra Kai” fue concebida como un programa que mira a los personajes de “The Karate Kid” desde otro punto de vista.

¿Por qué Johnny Lawrence no participó en "The Karate Kid Part III"? (Foto: Netflix)

Zabka dijo a Rotten Tomatoes que cuando le propusieron “Cobra Kai”, le gustó el enfoque que querían adoptar con Daniel y Johnny. Para él era importante que “Cobra Kai” fuera una “verdadera continuación de esa historia”. Entonces, aunque “The Karate Kid” terminó correctamente la historia de Johnny, “Cobra Kai” encontró una manera de volver a visitar al personaje.

En esta ocasión, en lugar de presentarlo como el villano que Daniel tiene que vencer bajo la tutela del Sr. Miyagi, este se muestra como un ser humano perturbado como cualquier otro, uno que busca redimirse ante la sombra de su eterno oponente que destrozó sus sueños cuando eran jóvenes.

¿Por qué Johnny Lawrence no participó en "The Karate Kid Part III"? (Foto: Netflix)

