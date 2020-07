Este 20 de julio se cumplió tres años de la muerte de Chester Bennington, vocalista principal y compositor de la banda Linkin Park. La noticia de su deceso, el año 2017, dejó consternados a los seguidores de la banda estadounidense, quienes se resistían a creer que su ídolo había partido.

Y no era para menos, pues el cantante dejó este mundo, el día que cumplía años uno de sus mejores amigos, el intérprete Chris Cornell, quien se había quitado la vida dos meses antes.

Debido a que el fallecimiento del artista tomó por sorpresa al mundo del entretenimiento, te recordamos cómo y cuáles fueron las causas de su deceso.

Chester Bennington, cantante estadounidense de la banda de rock Linkin Park, durante un concierto el 30 de mayo de 2007 en París-Bercy (Foto: AFP)

¿CÓMO MURIÓ CHESTER BENNINGTON?

Tras la muerte de su amigo Cornell, el cantante cayó en una profunda depresión ; pues además de ser su íntimo, Bennington también era el padrino de sus dos hijos. El día de su partida escribió en su cuenta de Instagram que “no podía imaginar un mundo sin Cornell”.

Pero, la tristeza por la ausencia de su cómplice se apoderó de él y cuando no pudo más, decidió acabar con su vida suspendiéndose de un cinturón que colocó cerca de su habitación . Él se encontraba de gira cuando tomó la fatal decisión.

Su funeral tuvo lugar en el South Coast Botanic Garden, donde además de amigos y familiares, asistieron varios músicos que tocaron con Linkin Park. Su cuerpo fue cremado.

El suicidio de Chester Bennington, a los 41 años, guarda estrecha relación con el deceso de Chris Cornell, pues ambos sufrían de depresión y se quitaron la vida en similares circunstancias.

El cantante Chester Bennington, de Linkin Park, se presenta en concierto en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong, el 17 de junio de 2004 (Foto: AFP)

DIO SEÑALES DE QUE ALGO NO ESTABA BIEN

En el último disco que grabó con Linkin Park dio varias señales de que algo no estaba bien, pero nunca habló de ello y solamente se ocupaba de darle ánimos a sus seguidores con canciones como “Heavy” o la propia “One More Light”, la cual dedicó a Chris Cornell en un concierto de homenaje.

Incluso fue directo al hablar sobre con el abuso de alcohol y las drogas, así como lucha continua contra la depresión ; materia de algunas de sus canciones. Las letras del single “Heavy” decían: “Estoy aguantando / ¿Por qué todo es tan pesado? / Aguantando / Mucho más de lo que puedo cargar / Sigo sosteniendo lo que me trae abajo / Si lo dejo caer, estaré libre / Aguantando / ¿Por qué todo es tan pesado?”.

El vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, en una conferencia de prensa para su gira por Japón en septiembre de 2011. La banda recaudó US$ 500.000 en su concierto de recaudación de fondos en USA para las víctimas del terremoto y el tsunami de Japón (Foto: AFP)

Pero es no fue todo, pues en una entrevista cinco meses antes de quitarse la vida, en febrero de 2017, dijo que se encontraba luchando con demonios internos. “No sé si alguien puede sentirse identificado, pero tengo dificultades con la vida, a veces. A veces todo es genial, pero hay muchas ocasiones en las que es muy difícil”.

“ Y no importa cómo me estoy sintiendo, siempre me encuentro batallando con ciertos patrones de comportamiento y me encuentro atrapado en la misma cosa, repitiéndolo una y otra vez, y me pregunto: ‘¿Cómo terminé así? ¿Cómo soy así?’ Y es en ese momento en el que estás que te puedes separar de la situación y verla, ver cómo es y hacer algo al respecto (…). Esta calavera entre mis oídos es un mal vecindario y no debería estar ahí solo. Cuando estoy ahí, no digo buenas cosas sobre mí mismo. Hay otro Chester ahí que me quiere traer abajo ”, manifestó en aquella oportunidad.

El cantante Chester Bennington de Linkin Park en pleno concierto durante el Rock in Rio USA en el MGM Resorts Festival Grounds el 9 de mayo de 2015 en Las Vegas, Nevada (Foto: Getty Images / AFP)

