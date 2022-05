Galilea Montijo fue anunciada como nueva conductora de “Netas divinas” y en redes sociales se empezó a hablar de que Consuelo Duval la había recibido con cierto recelo y no de la mejor manera, por lo que nacieron rumores de que entre ellas existe una enemistad que quedó evidenciada ante cámaras.

Las habladurías sobre este tema obviamente generaron el interés de la prensa y también la incomodidad de las partes involucradas, así que es evidente que ante las interrogantes relacionadas no haya una sonrisa en el rostro, ya que lo más importante en ese momento era aclarar las cosas para, de una vez por todas, hablar con la verdad.

Consuelo Duval precisamente hizo ello y dejó en claro su posición al respecto con una tajante voz, provocando que sus palabras sean bien escuchadas y así el tema quede enterrado.

Consuelo Duval habló sobre Galilea Montijo y su ingreso al programa "Netas divinas"

CONSUELO DUVAL NIEGA ENEMISTAD CON GALILEA MONTIJO

Lo primero que hizo Consuelo Duval al hablar sobre este punto fue negar rotundamente que ella tenga algún sentimiento negativo hacia Galilea Montijo, pues lo evidenciaría ante cámaras, algo que, según ella, no habría ocurrido.

“Quien me conoce, porque he sido total y absolutamente transparente, sabe que si me encabronara que Galilea estuviera en el programa lo haría evidente”, apuntó la conductora y actriz.

Además de dar aquellas declaraciones, Duval reconoció que las dos no son amigas pese a conocerse por muchos años, pero seguramente sí lo serán conforme vayan compenetrándose en el programa “Neta divinas”.

Galilea Montijo es la nueva integrante de "Netas divinas" (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

¿POR QUÉ CONSUELO DUVAL Y GALILEA MONTIJO NO SON AMIGAS?

Al revelar que no existe una amistad entre ellas, la que fue protagonista de “La familia P.luche” dio sus motivos, los cuales fueron muy normales, pues dejó en claro que no existe alguna rencilla, solo que no han compartido tiempo juntas que generen que se convierten en amigas.

“Es mi compañera, la conozco hace muchos años. No es mi amiga, lo reitero porque no nos hemos ido de pedas, porque no sabe mi historia, porque no estuvo cuando mi papá se murió. ¿Sabes? Por muchas cosas no es mi amiga pero lo va a ser, a pesar de todos y de todo lo que digan”, añadió.

Por último, defendió a Montijo y pidió que paren con esos rumores. “Quiero mucho a Galilea, la estoy abrazando muy fuerte porque la están atacando y tampoco se lo merece”, apuntó Duval.