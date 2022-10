El nombre de Paolo Guerrero ha quedado grabado en los corazones de millones de hinchas peruanos quienes han vibrado, llorado y gritado con cada uno de sus goles mientras llevaba los colores de la blanquiroja. Ahora, su historia será contada en la serie de Netflix “Contigo capitán” donde repasarán varios pasajes de su vida e incluso cuando estuvo a punto de perderse el mundial de fútbol.

Paolo Guerrero inició su carrera futbolística vistiendo los colores de Alianza Lima (Perú) y poco a poco se fue haciendo muy conocido en el mundo. Su gran profesionalismo lo llevó a países como Alemania y Brasil donde jugó para importantes equipos del balonpié.

Paolo Guerrero fue elegido para ser parte del primer equipo de la Selección Peruana de Fútbol (FPF) donde se consagró como el capitán indiscutible y tuvo grandes hazañas futbolísticas. Además, vistiendo la blanquiroja fue uno de los máximos goleadores.

Su empeño y dedicación junto a la de sus compañeros de la selección peruana le permitieron alcanzar uno de los mayores sueños de todo futbolista: ir al mundial de fútbol.

En el 2017 la Selección Peruana de Fútbol (FPF) clasificó al Mundial Rusia 2018 generando gran alegría en el país sudamericano. Sin embargo, un hecho polémico que involucró a Paolo Guerrero estuvo a punto de alejarlo de la competencia mundialista.

Paolo Guerrero junto a los seleccionados Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Juan Vargas (Foto: GEC)

¿POR QUÉ PAOLO GUERRERO CASI SE QUEDA SIN MUNDIAL?

La emoción de los peruanos de ir al Mundial Rusia 2018 se vio opacada cuando se acusó al futbolista Paolo Guerrero de haber ingerido sustancias prohibidas previo al partido con Argentina. Este caso dio la vuelta al mundo y el “Depredador” no la pasó nada bien.

A finales del 2017, de acuerdo a France24, el futbolista fue suspendido durante 30 días, pero esta sanción se extendió por once meses debido a un fallo de la FIFA.

El citado medio agrega que el 8 de diciembre la comisión disciplinaria de la FIFA confirmó que el deportista dio positivo a cocaína luego que se le realizara un control antidopaje tras jugar contra Argentina.

Por ese motivo se determinó que Paolo Guerrero no debía participar en los partidos de carácter nacional e internacional, así como en las competencias oficiales y amistosas.

Ante ello, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó un recurso extraordinario con la finalidad que se puede autorizar a que el delantero dispute el repechaje junto con la selección nacional ante Nueva Zelanda.

Paolo Guerrero es el máximo anotar de la selección peruana con 39 goles (Foto: GEC Archivo)

TÉ CONTAMINADO

Esta situación hizo que el futbolista acuda a la sede de la FIFA, en Suiza, para dar sus descargos. En ese lugar, la parte legal del jugador aseguró que la sustancia hallada en la orina del delantero no era otra cosa que producto del consumo de un té contaminado con restos de hojas de coca.

Entre tanto, Andina informó que Luis Escate, extrabajdor del Swissotel confirmó a un programa dominical que la bebida (té) que consumió el jugador se contaminó con restos de mate de coca.

“Yo tengo la seguridad, así te digo, yo tengo la seguridad que la contaminación se dio en el hotel”, dijo por aquel entonces según el citado medio.

Netflix estrenará la serie "Contigo Capitán" (Foto: Netflix)

EL CASTIGO INJUSTO A PAOLO GUERRERO

A pesar de toda esta situación, Paolo Guerrero participó del Mundial Rusia 2018, aunque no lo hizo como él lo hubiera querido. Esto lo indicó en entrevista con el programa “Esporte Espectular”, tal como lo recordó el portal América Tv.

“El sueño de mi país era clasificar a la Copa del Mundo y yo recibí un castigo que fue muy injusto. Me sacaron de la Copa, porque para mí, no jugué la Copa del Mundo. No la jugué porque días antes estaba entrenando solo en un parque”, expresó.

Asimismo, confesó que no disfrutó jugar en ese torneo mundialista debido a su situación.

“Para ser bien sincero, no (lo disfruté). Y todo el mundo tiene que saberlo, mi país también”, sentenció.

¿DE QUÉ TRATA DE “CONTIGO CAPITÁN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Contigo capitán”, “basada en hechos reales. La estrella del fútbol peruano Paolo Guerrero relata su batalla legal por el extraño y casi trágico control antidopaje previo a la Copa Mundial de la FIFA de 2018. Guerrero había soñado toda la vida con llevar a Perú de vuelta a un mundial de fútbol después de 35 años. Sin embargo, la esperanza y los sueños de su nación pendieron de un hilo cuando, tras un dudoso caso de dopaje, fue suspendido y apartado del torneo. Este hecho paralizó a todo un país y, después de una investigación a contrarreloj, se demostró que Guerrero era inocente, y Perú pudo disfrutar de la Copa Mundial con alegría”.

TRAILER DE LA SERIE “CONTIGO CAPITÁN”