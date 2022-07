La serie mexicana de Netflix, “Control Z”, ha cautivado a miles de personas y es uno de los contenidos más vistos en la plataforma de streaming en estos momentos. Su temática presentando problemas sociales que habitualmente cualquier persona podría experimentar ha gustado en la gente y parece ser una nueva fórmula de éxito respecto a este tipo de producciones.

Uno de aquellos problemas que puede ser mencionado en los episodios es el bullying, tema que se ha puesto muy de moda en los últimos años debido a que era como el pan de cada día en las escuelas y que nada se hacía para frenarlo décadas atrás, pues no se le prestaba atención y, en cierta forma, era considerado como normal.

La actriz Ana María Becerril, quien es parte de “Control Z”, es consciente de lo mencionado anteriormente, pues ella lo ha vivido en carne propia, no solo como víctima, también como agresora y ahora no tiene problema alguno en reconocerlo y hacer un mea culpa.

Ana Valeria Becerril como Sofía Herrera, la protagonista de "Control Z" (Foto: Netflix)

CUANDO ANA VALERIA BECERRIL EXPERIMENTÓ EL BULLYING

En una entrevista publicada por el portal web de Glamour, la joven actriz de 25 años reconoció que la pasaba mal durante una época en el colegio a causa del bullying.

Pero no era solo víctima de ello, ya que, para contrarrestar ello, se desquitaba con alguien más, convirtiéndose también en victimaria y acrecentando el círculo vicioso de aquel problema social.

“Hubo una época en la que sí, me la pasaba mal en la escuela. Tenía alguien que me bulleaba, pero yo también tenía alguien con quien desquitarme, y yo en ese momento no supe cómo salir de esa dinámica”, comentó.

EL CONSEJO QUE DA ANA VALERIA BECERRIL

Al haber tenido experiencia en ese campo, la artista mexicana se animó a dar un consejo a todas las personas que están atravesando lo mismo y que necesitan de ayuda para salir adelante.

“El consejo siempre va a ser buscar ayuda de alguien con autoridad, pero también a esas personas con autoridad, ya sean maestros, maestras, padres, directivos, etc, hay que entender un poco cómo se ve la violencia a esa edad, que a veces es más sutil de lo que creemos. Entonces, creerle a los chicos cuando están teniendo un problema, cuando dicen: ‘me estoy sintiendo incómodo’, igual y no saben cómo poner en palabras cuál es el problema, pero de que hay un problema hay un problema, entonces siempre hay que creerles”, dijo Becerril.