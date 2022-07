CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Sofia Carson y Nicholas Galitzine, “Corazones malheridos” (“Purple Hearts” en su idioma original) es un drama romántico de Netflix que sigue a Cassie, una aspirante a cantautora que trata de conseguir una oportunidad musical mientras trabaja en un bar para pagar la renta y su tratamiento para la diabetes.

Una noche tras una breve presentación en el bar, conoce a Luke, un joven marine estadounidense con ideales y personalidad completamente diferente a los de ella, que intenta conquistarla, pero fracasa debido a los comentarios machistas de sus amigos.

Aunque su primer encuentro terminó en una discusión, el destino los vuelve a unir cuando deciden casarse por conveniencia, Cassie porque el seguro de su Luke cubre su tratamiento y el militar porque necesita el dinero extra que le dan a los casados para pagar la deuda que tiene con Johnno, un traficante de drogas.

Cassie y Luke se casaron para conseguir beneficios del gobierno en "Corazones malheridos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “CORAZONES MALHERIDOS”?

A pesar de la posibilidad de ser descubiertos y terminar en prisión, los protagonistas de “Corazones malheridos” se casan poco antes de que Luke viaje a Irak. Mientras están separados, la pareja mantiene constante comunicación para evitar despertar sospechas y poco a poco empiezan a conocerse y enamorarse.

El plan original era mantener la farsa durante un tiempo y luego divorciarse, y la distancia los ayudaba a seguir con la mentira sin muchas complicaciones. Sin embargo, una explosión en el campo de batalla deja muy mal herido a Luke, quien debe volver a casa y convivir con su esposa.

Aunque al principio la situación es tensa porque también deben fingir ante sus familias, la convivencia les permite acercarse más, apoyarse y dejarse llevar por sus sentimientos. Todo parece mejorar: la rehabilitación de Luke y la carrera de Cassie, quien graba su primer demo y consigue algunas presentaciones importantes.

No obstante, Johnno reaparece para cobrar su deuda y amenaza a Luke con lastimar a su familia, eso incluye a Cassie y su madre, si no obtiene su dinero. Una noche entra a la casa de la madre de la cantante y le advierte al marine que expondrá su matrimonio falso si no consigue lo que quiere.

Cansado de las amenazas del traficante, Luke lo busca y cancela su deuda, pero antes le da una golpiza y le advierte que si vuelve a acercarse a su esposa y su familia lo matará. En venganza, el delincuente le cuenta la vedad a la madre de Cassie y los denuncia.

Cassie bañando a Luke en "Corazones malheridos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “CORAZONES MALHERIDOS”?

La separación de Cassie y Luke

Cuando Cassie descubre que Luke no le contó sus verdaderos motivos para aceptar el matrimonio falso y puso en riesgo a su madre termina cualquier tipo de relación con él y le pide que se vaya de su casa.

Mientras el personaje de Sofia Carson sale de gira con su banda, Luke debe enfrentar cargos por fraude. Algo de lo que Cassie se entera gracias a una llamada del padre de su todavía esposo.

El sacrificio de Luke

A pesar de todo, Cassie se presenta en el juicio de Luke, quien decide asumir la culpa y decir que obligó a la cantante a participar en el matrimonio fraudulento para recibir los beneficios del gobierno. El juez militar lo declara culpable, le da de baja y lo sentencia a seis meses de prisión.

Después de otra importante presentación, Cassie se da cuenta que ama a Luke,sí que decide ir a verlo antes de que empiece su condena. Le confiesa su amor y le promete que lo esperará. “Corazones malheridos” termina con la liberación de Luke y la pareja disfrutando de un día de playa.