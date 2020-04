El 18 de abril la actriz Danna García comunicó a sus seguidores que dio positivo a la prueba de COVID-19 por segunda vez. “Sí, después de 35 días del primer contagio doy positivo. Sí, hay síntomas. Sí, nadie sabe explicarme con certeza por qué. Lo superaremos. No solo yo, todos. Unidos en esto”, escribió la colombiana en su cuenta de Twitter.

Tras reportar sobre su actual estado salud en redes sociales, la protagonista de la telenovela “Pasión de gavilanes” volvió a comunicarse con sus fans para denunciar que viene siendo víctima de acoso por parte de sus vecinos.

“En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus”, reportó García en su red social.

En otro tuit, la celebridad señaló que sus vecinos no le permiten utilizar el ascensor de su edificio, pese a su condición, y que está a la espera de los resultados de su nueva prueba de COVID-19.

“Hoy me hice otra prueba de COVID-19. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras”, dijo.

Tras ser contagiada con la enfermedad, la actriz Danna García viene utilizando las redes sociales para reportar su estado de salud. Además, ella ha expresado sus sentimientos por estar distanciada de su menor hijo.





