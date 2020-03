Thalía responde con fuerza a AMLO por coronavirus: “Esto rebasa el sentido común”

Andrés Manuel López Obrador sorprendió con sus declaraciones en medio de la crisis generada por la expansión del coronavirus. El presidente de México hizo un llamado a los ciudadanos a seguir saliendo de sus casas y continuar consumiendo en restaurantes, puesto que esta fase de contagios aún permite convivir con “sana distancia”.

“No hacemos nada bueno, no ayudamos, si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Yo les voy a decir cuándo no salen, pero si pueden hacerlo, si tienen posibilidad económica, sigan llevando la familia a comer, esto es fortalecer la economía familiar, vamos a seguir haciendo la vida normal, en su momento vamos a decirles, su presidente les va decir cuándo hay que guardarnos con sana a distancia”, aseguró el mandatario.

Estas declaraciones indignaron de inmediato a más de un personaje mexicano. El covid-19 es de fácil propagación, por lo que los especialistas recomiendan no salir de nuestros hogares. Thalía, conocida cantante y actriz, fue una de las más críticas ante las palabras de AMLO.

“No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir”, dijo Thalía al inicio del video que compartió en su cuenta de Instagram.

Thalía y su crítica contra AMLO por sus recomendaciones en tiempos del coronavirus (Video: Instagram)

“Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos (…) No, por favor, señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles”, fueron las palabras de la protagonista de “María la del barrio”.

La esposa del empresario Tommy Mottola insistió en que ante esta pandemia que ha sacudido al planeta, lo más recomendable es acatar las recomendaciones de las autoridades médicas.

“Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables, no podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. Paren y quédense en casa”, agregó Thalía.

Las reacciones positivas a sus comentarios no se hicieron esperar.

“Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país (...) Se pone en peligro a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, los bebitos prematuros, a todos en general”, finalizó.

¿CÓMO PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS?

Para reducir la probabilidad de contagio, puedes hacer lo siguiente:

Lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerte a una distancia mínima de un metro de cualquier persona.

Evita tocarte los ojos, nariz y boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantén una buena higiene respiratoria: si toses o estornudas deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

VIDEO RECOMENDADO

Thalía envía mensaje para frentar el covid-19

Coronavirus: Thalía envía mensaje de concientización por Coronavirus (19/03/20)

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

El turismo se derrumba en España

Coronavirus: El sector turístico se derrumba en España