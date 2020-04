Danna Paola se ha vuelto más activa en redes sociales desde que inició con su cuarentena debido al brote del coronavirus (COVID-19). La cantante viene compartiendo con sus fanáticos las actividades que hace en su día a día.

Sin embargo, en las últimas horas, la mexicana se convirtió en tendencia luego que se viralizara un video de la promoción de la tercera temporada de “Élite”, en la que ofrece una controversial entrevista junto a su compañero Jorge López.

Durante la entrevista, los actores hablaban de la historia sus personajes: Lucrecia y Valerio, quienes sostienen un romance incestuoso ya que estos son hermanastros en la serie de Netflix.

La polémica en redes sociales se generó luego que Danna asegurara que algo similar a lo que se veía en la ficción sucedía en México, específicamente en Monterrey, capital del Estado de Nuevo León.

“Eso pasa mucho en Monterrey, en México, se casan entre primos y así, es una locura. Saludos hasta Monterrey”, dijo la intérprete durante la entrevista.

Inmediatamente, los cibernautas empezaron a contradecir las palabras de Danna Paola y a criticarla por sus declaraciones.

“Los chilangos no saben que en Monterrey hay modismos y uno de esos es decir primo al taquero o compadre a alguien que no conoces, pero pues son chilangos se entiende la ignorancia”; “Que mensa estás porque les decimos a la suegra tía por costumbre cuando andas de novia y está piensa que en realidad son primos. Entonces todo los regios somos primos; es un dicho” y “Que oso, no es que sean primos, así se les dice a tus mejores amigos o a sus papás les dices tíos, es una forma de decir que los ves como familia y los aprecias”, fueron algunos de los comentarios que se ven en Twitter.

