En la reciente edición de “América Hoy”, Ethel Pozo se refirió a Yahaira Plasencia, quien hizo noticia luego que −a través de su cuenta de Instagram− diera a conocer que dio negativo en prueba de coronavirus (COVID-19).

La conductora de televisión sostuvo que le parecía “raro” que Yahaira haya dado negativo a COVID-19, pues como se sabe la salsera está en Rusia y ha pasado la cuarentena con Jefferson Farfán, quien sí se contagió del virus.

“Todo el mundo está hablando de esto, una bomba que llega desde Rusia. A mí me pone en duda (…) Me parece raro, buenísimo por supuesto, pero quiero preguntar a un médico, ¿Cómo es que sale negativo? A mí me había quedado clarísimo que si mi pareja, mi esposo, mi novio tiene COVID-19, la posibilidad pues es al 99% de que uno está contagiada”, comentó Ethel.

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel señaló que la respuesta a su interrogante la tienen los médicos; sin embargo, volvió a señalar que le parecía extraño los resultados de la salsera porque lo que sabe del nuevo coronavirus es que es “altamente contagioso”.

“Los médicos son los únicos que tienen la repuesta a esto, qué bueno que Yahaira Plasencia diera negativo, pero me parece raro con lo que estamos escuchando, todos sabemos que esta enfermedad es altamente contagiosa”, agregó.

Finalmente, la figura de América Televisión deslizó la posibilidad que la salsera se haya aislado cuando el deportista empezó con los síntomas. “O quizá ella se asilo dentro de la casa en Rusia, desde el primer momento que Jefferson hizo lo síntomas, ¿Es algo nuevo?”, cuestionó.

Ethel Pozo califica de "raro" resultado negativo para Covid-19 de Yahaira Plasencia

VIDEO RECOMENDADO

Ezio Oliva sorprende a Karen Schwarz EN VIVO mientras espera a la pequeña Cayetana en la clínica

Ezio Oliva sorprende a Karen Schwarz tras dar a luz | MAM | TROME