Juliana Oxenford contó en su programa de televisión que se sometió al test de coronavirus (COVID-19) y dio negativo. La periodista indicó que fueron varios miembros de su casa televisora los que se sometieron al examen para descartar la enfermedad. “En ocho o diez minutos te dicen si tienes COVID. Es muy rápido”, sostuvo.

“Hoy vino un grupo de salud para hacernos la prueba. Es muy rápido: te pinchan el dedo y a los ocho o diez minutos te dicen si podrías estar infectado o no”, comentó Juliana Oxenford al iniciar su programa de noticias.

Oxenford entrevistó a Rubén Mayorga, representante de la OMS en el Perú, y aprovechó para contar que dio negativo en la prueba de coronavirus.

Juliana Oxenford negativo por coronavirus 1

“Yo les comentaba a los televidentes que me sometí a la prueba y, en ocho minutos, me dijeron que era negativo. No tenía COVID-19″, contó Juliana Oxenford.

“También me explicaron que si yo me contagié hace catorce, tres días o ayer, el resultado sería el mismo (negativo)”, agregó.

La periodista finalizó contando que el personal de salud le explicó que “para salir positivo en el examen tenía que tener el virus en mi organismo hace 15 días”.

Juliana Oxenford Coronavirus 2





