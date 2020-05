En la edición pasada del programa “Al estilo de Juliana”, Juliana Oxenford habló sobre la difícil situación que viven los artistas peruanos, quienes tras el brote del coronavirus (COVID-19) se han quedado sin trabajo.

La periodista de ATV destacó que los actores están buscando reinventarse y que ahora brindarán sus espectáculos de forma online. En medio de su pronunciamiento, Juliana lanzó una dura crítica a los chicos reality.

“No es fácil ser artista. Artistas no son todos. No es que eres modelito o que saliste en un reality, te ponías a juntar vasitos y de pronto ya eres actriz”, señaló.

“Ser actriz es una profesión. Ser actor es una profesión. Construir un personaje no lo hace cualquiera. No es que mañana me quedo sin chamba y mañana me convierto en protagonista de una telenovela, eso es una falta de respeto para quienes verdaderamente se la han fajado para tener el título de actriz y actor”, sostuvo Juliana Oxenford.

Asimismo, Juliana se sinceró y dijo que le fastidia que algunos chicos reality digan ser actores solo por haber tenido participación en algunas producciones nacionales. “Yo sí defiendo a los artistas y me molesta cuando aparece uno y dice yo soy modelo, actriz. ¿Actriz y actor de dónde?”, señaló en su programa.

“No hay que minimizar una profesión de tanta entrega y que requiere de una sensibilidad muy especial. Yo no soy artista, pero aprecio mucho el talento de los grandes del país”, sentenció.

