Desde su cuarentena, Juliana Oxenford decidió sorprender gratamente a sus miles de seguidores de Instagram compartiendo un video en el que aparece cantando desde su balcón en compañía de su pequeña hija, María.

En el video de aproximadamente un minuto, la periodista de ATV interpretó tres temas: “Ya te olvidé”, “Como tu mujer” y “El teléfono” (Pintura roja).

“A mí me encanta cantar y lo hago en el balcón para que me denuncien los vecinos, no importa”, comentó en el clip la conductora de “Al estilo Juliana” entre risas.

Además, Juliana incentivó a sus fanáticos a sumarse a esta iniciativa para entretenerse durante el aislamiento social.

“La iniciativa me parece buenísima y le inyecta una importante dosis de alegría a estos días tan difíciles. Manden sus videos cantando desde una ventana o balcón a @balconestienentalento”, escribió en la leyenda de su publicación.

En solo unas horas, el video cuenta con más de 120 mil reproducciones y, sus fanáticos han sido los más entusiasmados con la reciente hazaña de la presentadora de televisión.

