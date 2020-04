El actor John Krasinski publicó el domingo la primera entrega de “Some Good News” (SGN), un modesto y casero programa televisivo en el que solo habrá espacio para “buenas noticias”, y, para su estreno, contó con Steve Carell, con quien compartió grandes momentos en la serie “The Office”.

Esta pequeña aventura comenzó la pasada semana cuando Krasinski, que tiene 2,3 millones de seguidores en Twitter, pidió a sus fans que le enviaran historias que les hubieran hecho sentirse bien o sonreír durante estos difíciles momentos de crisis global por el coronavirus.

“Después de leer todas estas respuestas y las increíblemente conmovedoras historias que llegaron con ellas, pensé: ‘Está bien, ya es suficiente, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no hacerlo ahora?’ Así que, damas y caballeros, esto es su culpa y esto es SGN. Soy John Krasinski y, por si no había quedado claro, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo”, dijo en el video.

Con un tono que imitaba el de los informativos tradicionales, pero sin descuidar el humor que le convirtió en una estrella en “The Office”, Krasinski se hizo eco de varias historias optimistas o reconfortantes que sus seguidores le hicieron llegar.

Y aprovechando que la pasada semana se cumplieron 15 años del estreno de “The Office”, Krasinski conectó en directo con el “corresponsal de entretenimiento de SGN”, que resultó ser nada menos que Steve Carell.

Krasinski y Carell, que dieron vida a Jim Halpert y Michael Scott en “The Office”, respectivamente, recordaron varios momentos de la comedia como la desastrosa cena en casa de Michael, la carrera benéfica alrededor de la oficina o su despedida en la ficción.

“Es una sorpresa muy feliz que después de todos estos años la gente siga viendo ‘The Office’. Es muy guay”, opinó Carell.

Esta popular y surrealista serie, cuyas nueve temporadas se emitieron originalmente entre 2005 y 2013 en la cadena NBC, es uno de los contenidos estrella en Netflix y todavía hoy se pueden ver reposiciones del show de manera habitual en la televisión estadounidense.

Basada en la serie británica homónima de culto que creó Ricky Gervais, “The Office” narraba el absurdo, ridículo y desternillante día a día de una empresa papelera en Scranton (Pensilvania, EE.UU.) utilizando un estilo de falso documental (“mockumentary”).

Junto a Carell y Krasinski, “The Office”, que conserva una base de seguidores muy grande y fiel en las redes sociales, impulsó las carreras de actores como Jenna Fischer, Rainn Wilson, Ed Helms, Ellie Kemper, Mindy Kaling o B.J. Novak.

En junio del año pasado se supo que “The Office” dejará Netflix para incorporarse en 2021 a Peacock, el nuevo servicio de “streaming” que prepara NBCUniversal.

