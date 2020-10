Robert Pattinson saltó a la fama con el papel de Edward Cullen en la saga “Crepúsculo”. La historia de amor entre el vampiro y la mortal Bella Swan conquistó a millones de fanáticos en todo el mundo. Durante 5 películas, el actor británico interpretó a este personaje que lo convirtió en uno de los intérpretes juveniles más cotizados de Hollywood.

La saga de películas de “Crepúsculo” comenzó en 2008 y convirtió a Pattinson en el joven rompecorazones favorito del público. Edward Cullen fue el personaje que le cambió la vida, ya que le dio popularidad y le abrió las puertas de la industria del cine. Sin embargo, también lo llevó a tener un enorme reto como un actor de Hollywood.

Algunas celebridades recuerdan por muchos años un papel específico en una película o serie que los marcó, ya sea por la dificultad de interpretar al personaje o por sus diversos matices que presentan en la pantalla grande. En el caso de Pattinson, Edward Cullen fue su papel más difícil de toda su vida y por el cuál también siempre estará agradecido.

¿Por qué dijo esto? Tal como señaló el hoy protagonista de “The Batman” a The Guardian, la cinta basada en las historias de Stephenie Meyer representó un enorme reto para él, en especial porque tuvo que interpretar al personaje de Edward Cullen por cinco películas e incluso casi fue despedido en el proceso.

¿POR QUÉ “CREPÚSCULO” FUE EL TRABAJO MÁS DIFÍCIL DE ROBERT PATTINSON?

¿Por qué "Crepúsculo" fue el trabajo más difícil para Robert Pattinson? (Foto: Summit Entertainment)

En primer lugar, Robert Pattinson se pone muy nervioso en los castings para las películas a las que audiciona, y eso también pasó en “Crepúsculo”. “Simplemente no puedo... literalmente no puedo hacerlo”, explicó a The Guardian. “Solo soy yo luciendo incómodo, tratando de poner un acento estadounidense... o sentado en la esquina, haciéndome vomitar y dándome puñetazos en la cara.”

Pattinson nació y se crio en Londres, pero muchos de sus papeles cinematográficos han requerido un acento estadounidense, por lo que esto había hecho más difícil su primera etapa como actor al intentar no solo preocuparse por hacer bien la parte actoral del casting, sino también ocultar su acento natural británico.

Él está dispuesto a pasar por el proceso de audición porque le encanta su trabajo. Pattinson dice que, por la razón que sea, cree que hay algo “profundamente satisfactorio” en ver algo que ha hecho después. También le encanta hacer una escena y sentir que tuvo una experiencia extra-corporal por “un segundo”.

Pero aún así encontró en “Crepúsculo” su reto más grande en su carrera. Hasta el momento, solo había participado en una película importante de Harry Potter y mayormente entraba en películas independientes o tenía papeles menores. Con The Twilight Saga tuvo un problema, ya que era el protagonista y sentía que “no había drama” ser la figura principal:

“Creo que “Crepúsculo” es probablemente la parte más difícil que he hecho”, dice, “porque al hacerlo para cinco películas, es muy difícil pensar en cosas que tal vez no sean aburridas. Especialmente si no mueres. Porque... ¿Cuál es el drama? ¡No tienes miedo de nada! Y esa es toda la esencia del drama: la vida y la muerte”, recalcó.

Debido a su gran éxito en “Crepúsculo”, Pattinson sabe que muchas personas ya lo han juzgado antes de ver su actuación en una película diferente. Sin embargo, no lo ve necesariamente como algo negativo. “Es un poco divertido”, señaló en la entrevista. “Porque la gente tiene ideas preconcebidas sobre ti y, a veces, te brinda la oportunidad de sorprender más a la gente”.

Ahora, en el 2022 tendrá una nueva oportunidad de sorprender a sus fans en “The Batman”, así como al público que criticaron su entrada a la película de Warner Bros y DC Comics. En el tráiler oficial de la cinta se puede ver al actor en su nueva faceta como vigilante nocturno, pero aún queda por verse si estará a la altura de otras interpretaciones del personaje en años pasados.

