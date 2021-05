“Cruella”, que ahora se proyecta en los cines y se transmite en Disney +, juega rápido y suelto con las películas originales de “101 Dálmatas”. Eso es prácticamente un requisito si vas a hacer una película que simpatice con Cruella de Vil, la villana de Disney conocida por asesinar cachorros para convertir su piel en un abrigo.

La versión de Emma Stone de Cruella no es una anciana rica y sádica, sino una huérfana del punk-rock de clase trabajadora que sueña con ser diseñadora de moda. “Cruella” es la entrada más reciente en la franquicia de gran éxito de Disney que convierte sus clásicos animados anteriores en características de acción en vivo.

Sin embargo, en lugar de ser un remake directo, como “El Rey León” o “Aladdin”, una secuela como “Dumbo”, o incluso una reinvención completa como “Maléfica”, “Cruella” es la primera de la serie en contar una historia de origen completa. ¿Quién era Cruella de Vil y cómo se convirtió en la secuestradora de perros manchados que todos conocemos?

La nueva película de Emma Stone intenta responder esas preguntas, más o menos. Para ver cómo todo esto conduce a 101 dálmatas, si es que lo hace, debemos echar un vistazo al final de “Cruella”. Esta película está ambientada en la década de 1970 y ve a una joven llamada Estella pasar de una vida de delitos menores a una vida en la industria de la moda, y también en el crimen.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “CRUELLA”

La película sigue una historia bastante sencilla. Comienza con la joven Estella, que nació con su cabello único mitad negro mitad blanco y un gran problema con la autoridad a lo que su madre llamó el lado “Cruella”. Como colegiala, es expulsada por tomar represalias contra los matones y defender a su nueva amiga, Anita Darling.

Su madre Catherine la lleva a Londres con la esperanza de fomentar el talento de Estella para el diseño de moda, pero primero se detiene en la casa de un “amigo” donde se revela que Catherine le está pidiendo dinero a una mujer misteriosa para ayudarlos a ponerse de pie . Desafortunadamente, un trío de dálmatas guardianes persiguen a Catherine por el borde del acantilado y ella muere.

Cruella está dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Emma Stone. (Foto: Disney +)

Estella crece como una huérfana de la calle Dickensiano, acogida por sus compañeros huérfanos Jasper y Horace (Joel Fry y Paul Walter Hauser) que cometen delitos menores hasta que Estella consigue un trabajo en Liberty, y luego termina bajo el ala de la famosa diseñadora de moda la Baronesa (Emma Thompson).

Después de algunos malos ratos más, Estella se entera de que la baronesa en realidad convocó a los perros para matar a su madre, y emprende un camino de venganza abrazando su lado Cruella y convirtiéndose en una diseñadora de modas guerrillera lista para derribar a la baronesa de su pedestal. Para ser justos, para muchos, la baronesa es desagradable.

Es grosera con su personal, incluido su abogado de piano nocturno Roger, Así como con los diseñadores a quienes claramente les está robando sus famosas ideas. Sin embargo, como cualquier buena tragedia, Cruella se entera de que en realidad es la hija de la baronesa, a quien la baronesa ordenó matar para no quitarle el foco de atención.

La cinta está ambientada en los años 70 en Londres, Inglaterra. Sigue la historia de Estella, una joven inteligente y estafadora que está decidida a brillar en el mundo de la moda como diseñadora. (Foto: Disney +)

El mayordomo de la baronesa, John, no pudo hacerlo, así que le dio a la bebé Estella a Catherine. Es comprensible que Cruella esté asustada, pero continúa en su camino de venganza con una estocada final que logra incriminar a la baronesa por su asesinato y escapa lanzándose en paracaídas desde el acantilado y todos asumen que Estella está muerta.

Luego de esto “entierran” a Estella, y confirman que en su testamento Estella dejó su herencia la finca de la baronesa a Cruella. Cruella, Jasper y Horace se mudan a Hellman Hall, no sin antes de que Cruella saque al “hombre” del letrero y la película termine con esta nota abierta.

EXPLICACIÓN DE LA ESCENA POSCRÉDITOS DE “CRUELLA”

En agosto de 2019, Disney regaló la primera imagen de Emma Stone como Cruella de Vil. (Foto: Disney +)

En la molesta escena de los post-créditos, Cruella no mató ni un solo cachorro. Pero lo más extraño es que la película termina con Roger y Anita recibiendo por separado regalos de cachorros dálmatas de Cruella. Roger viene con la etiqueta con el nombre Pongo, y Anita con la etiqueta con el nombre Perdita. SÍ, Cruella le ha regalado a su ex empleada y amiga los mismos perros que los unirán, y luego dará a luz a los 101 cachorros que ella misma intenta matar para hacer un abrigo. Si esto no es una narración complicada y sumamente extraña, no sabemos qué es.

¿“CRUELLA” ES UNA PRECUELA A 101 DÁLMATAS?

Desde los primeros días del anuncio de que Cruella de Vil iba a obtener una película de historia de origen, hasta la provocación en la secuencia de créditos intermedios, hay una fuerte indicación de que “Cruella” está diseñada no solo como una historia de origen para los “101 dálmatas”, sino como una precuela de esa película.

Si bien es demasiado pronto para adivinar si “Cruella” podría obtener una secuela, si tal cosa sucediera, básicamente sería solo otro “101 Dálmatas” de acción en vivo, ¿verdad? pero no podemos concluir con eso tan rápido. Hay una secuencia anterior en “Cruella” donde el personaje de Emma Stone se presenta en una pasarela de moda con un atuendo que parece hecho de piel de dálmata.

Los medios de comunicación consideran la cuestión de si Cruella pudo haber desollado perros y la baronesa, sabiendo que Cruella ha secuestrado a sus tres dálmatas, cree que ha hecho exactamente eso. Sin embargo, sabemos que no es el caso. Cruella dice que nunca les haría algo así a los perros, aunque está más que feliz de que la gente crea que es algo que ella haría, ya que el objetivo principal aquí es que la gente hable de Cruella como diseñadora.

La fecha oficial de estreno de la película "Cruella" se pautó para 27 de mayo. (Foto: Disney +)

De lo que realmente están hablando es mucho menos importante. Si bien “Cruella” nos da una historia de fondo del personaje y pone muchas de las piezas en su lugar para una posible película de “101 Dálmatas”, es difícil argumentar que el personaje que conocemos al final de “Cruella” es la misma persona de “101 Dálmatas”. Cruella es un poco salvaje y poco ortodoxa, pero no parece el tipo de persona que se dedicaría a la siesta y despellejaría a 101 cachorros.

Quizás, si hay otra película de “Cruella”, será otra precuela, que llenará los huecos y cambiará a Cruella de Vil de forma drástica para ponerla más en línea con su contraparte animada. Alternativamente, podríamos ver una acción en vivo de “101 Dálmatas” / “Cruella 2″ que podría ir más por la ruta “Maléfica”, afirmando que la historia que nos contaron antes no es la historia completa, y que gran parte de ella ni siquiera es cierta. “Cruella” es la última película de Disney que se estrena en los cines y en Disney + al mismo tiempo.