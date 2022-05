El camino de Raphy Pina en los últimos meses ha sido muy obstaculizado y difícil desde que se le declaró culpable por posesión ilegal de armas en diciembre pasado, obligándolo a estar en arresto domiciliario con grillete hasta que se le dictara una sentencia definitiva. Sin embargo, siempre estuvo acompañado de las personas que más quiere, mientras intentaba sacar algún último recurso para permanecer en libertad.

Además de su familia y novia, Natti Natasha, el cantante Daddy Yankee estuvo respaldándolo en todo momento y en el día de mayor carga emocional no sería la excepción, ya que, junto a su esposa, Mireddys González, llegó al Tribunal Federal y ser parte de la audiencia que finalmente dictaminó que se iría preso por 41 meses.

A su llegada, el artista urbano, que este año terminará su carrera en la música, dio unas declaraciones con la prensa de Puerto Rico, dando a conocer su posición sobre el tema y, en especial, su respaldo a su representante, a quien considera como uno de sus grandes amigos.

El productor fue sentenciado a 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas (Foto: Raphy Pina / Instagram)

EL APOYO DE DADDY YANKEE A RAHY PINA

En su llegada al Tribunal Federal de San Juan, junto a su esposa, el ‘Cangri’ reiteró su apoyo incondicional al productor musical que ha estado acompañándolo a lo largo de su carrera.

En sus declaraciones, además de enfatizar su apoyo, aprovechó para resaltar a su amigo y describirlo como una buena persona que no merecía estar tras las rejas, aunque sus palabras parece que fueron en vano, ya que el juez Besosa le quitó su libertad a Pina por 41 meses.

“Pase lo que pase, siempre vamos a estar ahí. Hemos hablado con él, por su naturaleza está preocupado, pero pese a todo está bien y estamos apoyándolo. Es un hombre que da empleo a boricuas, un humanitario y siempre está ayudando a todo el mundo”, comentó.

RAPHY PINA IRÁ A PRISIÓN

Después de un largo proceso judicial, el juez Francisco Besosa leyó la sentencia en contra de Raphy Pina, informándole que se iría preso por 41 meses, ya que fue encontrado culpable por posesión ilegal de armas en el 2020 cuando las autoridades correspondientes encontraron dos pistolas en una de sus propiedades.

Su condena fue informada este martes 24 de mayo de 2022, coincidiendo con la fecha en la que falleció su padre hace 22 años, lo cual representa un dolor tremendo para el productor y dueño de Pina Récords, pues nunca se olvidará ese día y todo lo que sufrido.

¿QUÉ DIJO RAPHY PINA TRAS SER SENTENCIADO A 41 MESES DE PRISIÓN?

A su salida del Tribunal Federal, Raphy Pina conversó con la prensa que estaba esperándolo. fue allí que expresó todos sus sentimientos en ese momento, aunque también aprovechó para dejar en claro que él sabía que lo iban a castigar, pero no de esa forma.

“Siempre en mi mente sabía que me iban a castigar. No esperaba la cárcel, pero sí un buen castigo”, expresó Pina, quien también deberá pagar 150 mil dólares.

Pero lo que más llamó la atención fue su crítica a la justicia de su país porque considera que todo lo que le está sucediendo es por ser productor de reggaetón, género musical que es considerado como algo bajo, según él.

“Hoy me encuentro aquí de pie y lo digo públicamente: por ser productor de reguetón. No es por otra cosa más. No pudieron probar nada. Quisieron pintar como que el reguetón es del bajo mundo. ¿Cuándo acabarán con esa teoría? Hoy yo me voy a prisión, pero voy a volver, voy a pelear por mis derechos”, afirmó.