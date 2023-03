“Daisy Jones and The Six” es una miniserie de Amazon Prime Video basada en el libro del mismo nombre escrito por Taylor Jenkins Reid. La ficción creada por Scott Neustadter y Michael H Weber sigue a una banda de rock en la década de 1970 desde su ascenso en la escena musical de Los Ángeles hasta convertirse en una de las bandas más famosas del mundo.

Además, explora la razón detrás de su separación en el apogeo de su éxito. La autora del libro reveló que se inspiró en parte en su experiencia al crecer y al mirar Actuaciones de Fleetwood Mac en televisión.

La serie de diez episodios se estrenó el 3 de marzo de 2023. y cuenta con un elenco principal conformado por Sam Claflin, Riley Keough, Suki Waterhouse, Will Harrison, Josh Whitehouse, Sebastián Chacón, Nabiyah Be, Tom Wright y Timothy Olyphant. Entonces, ¿quién es quién en “Daisy Jones and The Six”?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “DAISY JONES AND THE SIX”

1. Riley Keough como Daisy Jones

Además de ser la nieta del “Rey del Rock”, Elvis Presley, Riley Keough participó en “The Runaways”, “The Girlfriend Experience”, “Zola” y “The Terminal List”, y ahora interpreta a Daisy Jones, una cantautora emergente que se une a una conocida banda, The Six. La joven de espíritu libre proviene de un pasado problemático con padres que no la querían y muchas relaciones fallidas.

Riley Keough como Daisy Jones en la serie "Daisy Jones and The Six" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Sam Claflin como Billy Dunne

Sam Claflin, recordado por su papel en la saga “Los juegos del hambre”, las películas “Love, Rosie” y “Me Before You”, da vida a Billy Dunne, el cantante principal de The Six. Para no recaer en el alcoholismo, se enfoca en ser lo mejor posible por el bien de su familia. Tras la llegada de Daisy, tiene dudas sobre su matrimonio con Camila.

Sam Claflin como Billy Dunne en la serie "Daisy Jones and The Six" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Camila Morrone como Camila Dunne

Camila Morrone, que protagonizó “Death Wish” y “Never Goin’ Back”, asume el rol de Camila Dunne, la esposa de Billy que además es fotógrafa y una madre dedicada a su hija Julia. Al notar las dudas de su pareja, se esforzará por conservar su familia.

Camila Morrone como Camila Dunne en la serie "Daisy Jones and The Six" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Suki Waterhouse como Karen Sirko

Suki Waterhouse, que apareció en producciones como “Love, Rosie”, “Assassination Nation”, “The White Princess”, es la encargada de interpretar a Karen Sirko en la serie de Amazon Prime Video. Se trata de la teclista de la banda que desarrolla sentimientos por su compañero Graham.

Suki Waterhouse como Karen Sirko en la serie "Daisy Jones and The Six" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Will Harrison como Graham Dunne

Will Harrison, que anteriormente protagonizó un episodio de la serie de CBS “Madame Secretary”, da vida a Graham Dunne, el hermano menor de Billy y el guitarrista principal de The Six. El músico aporta mucha positividad a la banda.

Will Harrison como Graham Dunne en la serie "Daisy Jones and The Six" (Foto: Amazon Prime Video)

6. Josh Whitehouse como Eddie Roundtree

Josh Whitehouse, que apareció en “The Knight Before Christmas” e interpretó a Hugh Armitage en la serie “Poldark” de la BBC, encarna a Eddie Roundtree, el bajista de la banda. Se trata de una persona arrogante, malhumorada y que se queja de no recibir tanta atención del público.