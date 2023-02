Una nueva polémica se ha creado en la farándula mexicana debido a unas publicaciones de Daniel Riolobos, un cantante que participó en el 2010 en el programa “La academia” y que ahora ha hecho una grave acusación contra la entonces productora Magda Rodríguez.

De acuerdo con lo escrito por el artista, la fallecida productora fue la culpable de que su madre haya muerto en plenas grabaciones del programa de TV Azteca, lo cual ha conmocionado a la opinión pública, ya que son acusaciones mayores y muy fuertes.

Si quieres saber un poco más de detalles acerca de esta acusación pública, te dejamos todo un resumen de lo que se ha dicho, tanto por Daniel Riolobos, como por la hija de la recordada productora, Andrea Escalona.

Magda Rodríguez junto a su hija Andrea Escalona (Foto: Andrea Escalona / Instagram)

DANIEL RIOLOBOS ACUSA A MAGDA RODRÍGUEZ

Desde la segunda mitad de febrero de 2023, Daniel Riolobos ha utilizado su cuenta de Twitter para llamar la atención de una forma poco convencional, pues comenzó a publicar mensajes con los que, según él, iba a contar la verdad de la televisión.

Desde entonces ha estado lanzando varias acusaciones en contra de programas de Televisa y TV Azteca y también de varias personalidades conocidas como Juan Gabriel y la periodista Pati Chapoy.

Sin embargo, la publicación más fuerte ha sido en contra de la fallecida productora mexicana Magda Rodríguez, a quien la ha acusado der ser una asesina y la responsable de que su madre muriera.

Según el cantante, su mamá perdió la vida debido a que la producción del programa “La academia” no detuvo el show cuando él estaba cantando sobre el escenario con la finalidad de registrar todo en cámaras y hacer más rating.

Lo que da a entender es que la encargada de todo el programa, Magda Rodríguez, fue quien dio las indicaciones de todo, por lo que la culpa de su fallecimiento, significando un gran dolor que hasta ahora no puede olvidar.

Sus palabras no solo terminaron allí, sino que también despotricó en contra de la hija de Rodríguez, Andrea Escalona, quien en la actualidad es conductora del programa “Hoy” de Televisa.

Lo que afirma sobre ella es que no tiene nada de talento y que su posición la tiene gracias a todas las influencias de su madre y de su tía.

Me preguntan los medios que si @magdaproducer mató a mi madre. La respuesta es #si. Y ahora su hermana y su pinche hija asquerosa manejan @programa_hoy. Que Dios las perdone #asesinas — Daniel Riolobos (@DanielRiolobos) February 21, 2023

¿CÓMO MURIÓ LA MAMÁ DE DANIEL RIOLOBOS?

En el año 2010, Daniel Riolobos era un participante más del mencionado reality show y en un concierto en vivo decidió rendirle un homenaje a su abuela, quien había perdido la vida la semana pasada.

Es así que el concursante cantó el tema “amor eterno” delante de las cámaras y de los fanáticos del show que habían ido como público al foro de grabaciones. Entre esas personas se encontraba su madre.

Durante la interpretación de la canción, las cámaras del programa capturaron el momento cuando la madre del joven artista se pone mal y pierde el conocimiento.

En vez de detener el show al instante, todo continúa y los paramédicos llegaron hasta su ubicación para darle los primeros auxilios, pero nada de esto funciona, por lo que es llevada a un hospital luego de que Riolobos terminara de cantar.

Al llegar hasta el centro médico, la señora es decretada con muerte cerebral debido a que no recibió la ayuda a tiempo.

LA RESPUESTA DE ANDREA ESCALONA

Andrea Escalona, hija de Magda Rodríguez, respondió de manera discreta a su salida de Televisa cuando unos medios de comunicación se acercaron a preguntarle por las acusaciones que Daniel Riolobos había hecho en las redes sociales.

En líneas generales, la conductora de “Hoy” pidió que no se preste atención y no se le dé difusión a este tipo de comentarios que se hacen. Además, dejó en claro que su mamá no fue ninguna asesina, sino una persona con valores.

“Si el señor Riolobos cree que por mi culpa se murió su mamá, pues qué pena, lo lamento que crea eso. No fue por culpa de Magda, Magda no mató a nadie. Ustedes conocieron a Magda, una mujer de trabajo, con calidad humana. Les pido que no le demos cabida a este tipo de gente. Yo también perdí a mi mamá trabajando y no por eso le echo la culpa a nadie. Hay un Dios que dice cuándo venimos y cuándo nos vamos”, apuntó.