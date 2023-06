Con 35 años a cuestas, Daniella Álvarez ha logrado sobreponerse a toda dificultad que se le atraviesa: desde la pérdida de su pierna por una isquemia hasta las críticas por parte de sus detractores en redes sociales. Y si bien la modelo barranquillera siempre ha salido airosa, hace poco comentó que llegó a padecer una severa crisis luego de perder una de las baterías que llevaba la prótesis de su extremidad izquierda.

Una de las celebridades que mayores dificultades ha pasado en los últimos años es Daniella Álvarez, ya sea por la amputación de su pierna izquierda o las actividades que dejó de realizar por tal motivo. Sea como fuere, la modelo de 35 años siempre dejó en claro que nada ni nadie le iba a quitar la felicidad de su rostro, o al menos eso mismo creía ella.

Daniella Álvarez sufrió la amputación de su pierna a mediados de 2020 (Foto: Daniella Álvarez / Instagram)

¿Problemas de autoestima? Nada que ver, resulta que la pareja de Daniel Arenas olvidó cargar por completo las baterías de un artefacto que la ayuda a desplazarse con normalidad: hablamos de su prótesis.

LA CRISIS DE DANIELLA ÁLVAREZ: ¿QUÉ PASÓ?

Sucede que, vía Instagram stories, la originaria de Colombia se animó a contar con varios de sus miles de seguidores la crisis existencial que padeció al ver que las baterías de sus prótesis estaban agotadas.

Si bien esto se pudo haber solucionado con tan solo cargarlas, todo se complicó cuando Daniella notó que su cargador no estaba en Miami sino en Colombia, su tierra natal que la vio nacer hace 35 años.

Al ser la primera vez que tenía un percance como ese, Daniella entró en pánico y comenzó a preocuparse como nunca antes. Tal fue su desazón, que la celebridad colombiana empezó a llorar desconsoladamente al ver que el aparato no respondía en lo absoluto.

La modelo colombiana tiene una relación con Daniel Arenas (Foto: Daniella Álvarez / Instagram)

“Lloré y todo porque cuando la prótesis se queda sin batería, pues no puedo caminar. Me angustié porque tampoco traje conmigo la silla de ruedas, la scooter. Me dio nostalgia no tener mi pierna hoy”, contó Daniella junto a un clip audiovisual.

No obstante, la también influencer manifestó que luego de permanecer nerviosa por la situación en la que se encontraba, su colega Ignacio González hizo acto de presencia para socorrerla y prestarle un cargador que la ayude a solucionar su problema.

DANIELLA ÁLVAREZ: ¿QUÉ LE PASÓ EN LA PIERNA?

Como bien sabemos, la originaria de Colombia se sometió a una intervención quirúrgica en junio del 2020 tras presentar un cuadro de isquemia. Sin embargo, las complicaciones posteriores terminaron por determinar la amputación de su pierna izquierda.

Para diciembre de ese año, Álvarez obtuvo la prótesis de su extremidad y comenzó a seguir terapia para aprender a vivir con ella al momento de trasladarse.

La prótesis y Daniella, una amistad a prueba de balas (Foto: Daniella Álvarez / Instagram)

Desde allí, la joven no se ha detenido a la hora de comenzar proyectos, crear contenidos y realizar promociones publicitarias. De hecho, en sus redes sociales podemos verla realizar ejercicios con total normalidad.