“Pasión de gavilanes” se estrenó en 2003 y tuvo gran éxito al ser transmitido por la señal de Telemundo. La telenovela contó con las actuaciones de Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss, Michel Brown y la colombiana Danna García, recientemente esta última actriz narró su experiencia en dicha producción y viene sorprendiendo a sus miles de seguidores con su testimonio.

García se refirió a su participación en “Pasión de gavilanes” en entrevista con Lorena Meritano a través de un Instagram Live. En dicha conversación pública, la intérprete recalcó que no encontró una familia en el elenco y que en ese entonces se sentía muy sola poque había terminado una relación sentimental.

“Fue una época muy triste a nivel personal porque acaba de romper una relación, yo me iba a casar, regreso de Alemania a Miami, entré a la universidad. Yo estaba en una época en donde lo último que yo estaba pensando era en ser actriz de novela o hacer algo exitoso”, expresó Danna a la inolvidable Dínora Rosales.

“Yo estaba muy sola”, confesó Danna. “Yo no encontré una familia en Gavilanes, que me hubiera hecho mucha falta, encontré un freno de mano”, añadió.

Además, García admitió que sus compañeros de reparto sentían envidia de ella por la fuerza de su personaje. “Nos habían vendido a todos como que éramos 6 protagonistas y creo que eso fue parte del problema de que yo encajara bien porque cuando empiezan los personajes de Mario [Cimarro] y mío a ser como que en historia un poquito más protagonistas eso no cayó muy bien. No era culpa mía, pero terminas cargando el marrón, como dicen en España”, reveló.

“Tal vez mis compañeras no sabían que yo no tenía ningún interés profesional, o sea yo no estaba buscando ni triunfar, ni ser la reina de las novelas haciendo eso, ni sobresalir porque mi corazón estaba todavía en una transición entre lo que yo venía de vivir de mi vida personal, que era mi prioridad, entonces cuando yo entro a Gavilanes yo creo que estaba como muy inocente o ignorante de lo que estaba pasando porque mi cabeza estaba en otro lado”, agregó.

