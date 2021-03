Danna Paola es una de las actrices y cantantes más famosa de los últimos tiempos. La mexicana ha alcanzado gran reconocimiento internacional tras derrochar todo su talento con el personaje de ‘Lucrecia’ en la serie “Élite” de Netflix.

Hace unos días, la estrella sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que realizó un viaje a España por lo que comenzaron a circular el rumor sobre su posible regreso al ‘colegio de las Encinas’, sin embargo, su visita a la Madre Patria es para promoción su nuevo disco “K.O”.

Como sabes, la actriz de 25 años participó en tres temporadas de la producciones del gigante en streaming por lo que una vez que confirmó su salida dejó a todos sus seguidores al borde del asiento, ya que su personaje logró sobre salir por encima de todos y ahora en la cuarta temporada se sentirá un gran vacío sin ella.

Durante su viaje a España, Danna Paola visitó por primera vez el El Hormiguero y habló con Pablo Motos sobre su trayectoria profesional y también reveló la razón por la que decidió no volver a ser ‘Lucrecia’.

¿QUÉ HA DICHO DANNA PAOLA TRAS SU SALIDA DE ÉLITE?

Danna Paola habló del largo recorrido que ha hecho con su carrera y hasta que llegó uno de los proyectos más importantes de su vida y ha sido “Élite”. Ante esto, Pablo Motos le pregunto por qué decidió renunciar cuando “estaba en lo más alto”.

Fiel a su estilo, la mexicana no dudó en dar una respuesta directa: “Fue duro. Cuando empezaron a hablar de la cuarta temporada de Élite, lo decidimos entre todos los que salimos”, empezó explicando.

Danna Paola interpretó a Lucrecia Montesinos Hendrich en la serie "Élite" de Netflix. (Foto: @dannapaola)

“Yo jugaba al Hanna Montana porque dividía mi vida en ser actriz y cantante en ese momento. Estábamos lanzando ‘Mala fama’ en ese entonces, una de las canciones más escuchadas desde que saqué música. Fue muy cool porque me gustaba trabajar y dar el 100% en mi trabajo porque soy muy perfeccionista y workaholic pero no me podía dividir”, aseguró.

También aseguro que llegó a vivir momentos muy difíciles, ya que salida del rodaje de Élite, se iba al estudiar a seguir con su música, luego llegaba a casa, hacia entrevistas y los fines de semana volaba. Fue tanto su cansancio que un día se quedó dormida y no llego a Miami a cumplir un contrato que tenía.

“Fue complicado llevar esa doble vida y soy muy entrada con mi personaje y al final Lucrecia vivía en mí. Lucrecia era yo y era muy difícil crearme el personaje de cantante. Tenía el cerebro muy extraño”, explicó la actriz.

Y concluyó: “Necesitaba dar el 100% y quería darle por primera vez una oportunidad a mi música. Empezaba a componer buena música, me costaba aceptar que era buena música. A veces me costaba creérmela hasta que entendí de lo que era capaz. Y pudimos ver que era por ese camino y tuve que decir que no a Élite 4”.