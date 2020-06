Fiel a su clásico sentido del humor, la actriz y cantante Danna Paola utilizó sus redes sociales para restar importancia a las críticas y desmentir que mantenga alguna relación con el colombiano Sebastián Yatra.

Como se recuerda, el intérprete de “Runaway” y “Cien Años” terminó hace algunos días su relación sentimental con Tini Stoessel, desde entonces se especuló que Danna Paola era la manzana de la discordia entre ellos.

Si bien hace algunos días se negó a hablar del tema durante un enlace en vivo con sus seguidores, ahora, la protagonista de “Élite” utilizó un recuerdo de su infancia para poner punto final a la polémica.

La artista mexicana compartió un breve video de una entrevista que ofreció cuando tenía seis años y en la que, curiosamente, afirmó sin problemas que “no tiene novio”.

“Yo soy Danna Paola, tengo seis años y no tengo novio”, manifestó una adorable y sonriente niña a las cámaras de la cadena Televisa. En la descripción del video escribió: “Por si aún tenían alguna duda, evitando chismes desde chiquilla. #Sola”.

Por su parte, Sebastián Yatra no ha tenido reparos en hablar sobre su ruptura con Tini, a quien calificó como una persona maravillosa y aseguró que le “cambió la vida”.

“Tini me cambió la vida, se lo digo en privado y se lo diré siempre. Gracias a ella he aprendido a cuidarme y eso es el comienzo de todo. Eso me lo enseñó una mujer como Tini. Ella representa un momento demasiado hermoso de mi vida y ojalá el universo nos pueda dar la energía para que dure”, contó a la edición española de la revista Elle.

