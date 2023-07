Nuevamente la industria de Hollywood se ve afectada por una denuncia de abuso. El compositor musical y creador de soundtrack de afamadas producciones, como “Los Simpson” y “Wednesday”, Dany Elfman, es señalado por acoso sexual por parte de una colega, Nomi Abadi. Conoce a continuación la historia de cómo se habría suscitado este deleznable hecho.

De acuerdo a la revista “Rolling Stones”, todo comenzó en noviembre de 2017, cuando Abadi denunció ante las autoridades que Elfman se le insinuó y se masturbó frente a ella varias veces. La publicación afirma que el informe policial clasificó las acusaciones como “exposición indecente”.

La respuesta de Elfman fue negar todos los hechos y más bien señaló que “Abadi había intentado perseguir a Elfman románticamente y tomó represalias contra él después de que rechazó sus avances”.

UNA HISTORIA DE ACUSACIONES ENTRE DANNY ELFMAN Y NOMI ABADI

El tema se llevó al ámbito judicial y allí la pianista y compositora nominada al Grammy, en 2015 y 2016, narró otros hechos más que habría cometido Elfman.

Dentro de los actos que habría cometido Danny, según “Rolling Stone”, está el haber obligado a Nomi a realizar una sesión de fotos desnuda, alegando que sería una “sesión artística”. Además de haberle enviado vía “e-mail” una foto de un vaso, cuyo contenido sería semen, con un mensaje que decía que era “para despertar su imaginación”.

Estas acusaciones fueron desmentidas por el área legal de Elfman, cuyo representante le afirmó a “Rolling Stone” que “nunca afirmó que era semen” y calificó el correo electrónico como “un eslogan provocativo que pretendía ser una broma”, al mismo tiempo que aseguraba que la sustancia era en realidad la crema hidratante Cetaphil.

“Las acusaciones de Abadi simplemente no son ciertas. Permití que alguien se acercara a mí sin saber que yo era su ‘enamoramiento de la infancia’ y que su intención era romper mi matrimonio y reemplazar a mi esposa. Cuando esta persona se dio cuenta de que quería distanciarme de ella, me dejó claro que pagaría por haberla rechazado. Permití que una amistad desacertada tuviera consecuencias de largo alcance, y ese error de juicio es enteramente culpa mía. No he hecho nada indecente o incorrecto, y mis abogados están listos para demostrar con abundante evidencia que estas acusaciones son falsas”, fueron las últimas declaraciones de Elfman al medio antes citado.

¿POR QUÉ LA DENUNCIA DE ACOSO SEXUAL DE NOMI ABADI EN CONTRA DE DANNY ELFMAN SE HA CONOCIDO RECIÉN?

La misma revista indicó que entre las partes involucradas se había llegado a un acuerdo de confidencialidad en julio de 2018 por valor de 830 mil dólares, monto que debía pagar en cuatro partes a lo largo de los siguientes cinco años.

En esa línea, Abadi presentó una denuncia contra Elfman el 19 de julio de 2023 en el Tribunal Superior de Los Ángeles por incumplimiento de contrato por no pagar el monto total de su acuerdo.

En los documentos judiciales, obtenidos por la revista “Variety”, el equipo legal de Abadi escribe que “las partes acordaron resolver una disputa subyacente” en julio de 2018.

Por su parte, un portavoz de Elfman le dijo a “Variety” en un comunicado: “Si bien no podemos comentar sobre una demanda que no hemos recibido, el hecho de que haya llegado a los medios antes que el acusado demuestra que se trata de otro truco en una campaña de años para exigir dinero al Sr. Elfman y su familia. Las acusaciones son infundadas”.

LA TRAYECTORIA DE DANNY ELFMAN, COMPOSITOR DE “LOS SIMPSON”

Elfman ha sido uno de los compositores más poderosos e influyentes en el mundo de la música cinematográfica desde la década de 1980. Habiendo compuesto más de 100 bandas sonoras para películas a lo largo de su carrera de cuatro décadas, Elfman es conocido por su larga asociación con Tim Burton en películas como “Batman”, “Beetlejuice”, “Edward Scissorhands” y la serie de Netflix “Wednesday”, nominada a los premios Emmy.

Asimismo es responsable de la música en varias películas de superhéroes, como “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de Marvel, películas ganadoras de un Oscar como “Good Will Hunting” y franquicias taquilleras como “Hombres de negro” y “Cincuenta sombras de Grey”.