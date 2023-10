Todos quedaron sorprendidos al conocer que David Faitelson dejó ESPN para irse a una nueva casa televisiva. El periodista deportivo, que era uno de los conductores de “Fútbol picante”, llegará a Televisa convirtiéndose así en una de las contrataciones que más ha llamado la atención de público. ¿Qué se sabe de esto? Te lo contamos.

David Faitelson y José Ramón Fernández crearon desde hace muchos años una dupla muy importante y respetada en la televisión. Ambos conducían el espacio denominado “Fútbol picante” a través de las pantallas de ESPN.

Tras conocerse la salida de Faitelson muchos seguidores del programa han mostrado su tristeza de ver que una de las figuras más representativas del canal y con gran análisis respecto a temas deportivos toma sus maletas y se va a otra señal televisiva.

David Faitelson nació en Israel, pero triunfa en México (Foto: David Faitelson/Instagram)

EL ÚLTIMO PROGRAMA DE DAVID FAITELSON

Uno de los últimos programas en ESPN en los que estuvo David Faitelson fue el pasado 2 de octubre junto a su compañero José Ramón Fernández. Precisamente, Joserra le dedicó algunas palabras a su amigo.

“Creo que tenemos 16 años de trabajar juntos en cronómetro, 16 años de estar juntos en ESPN. Yo nunca he sido tu jefe en ESPN, fui tu jefe en TV Azteca, Imevisión donde tú llegaste muy joven, recuerdo en 1989, yo traté de inculcarte el periodismo. Creo que lo logramos (…) Eres un buen periodista y yo te deseo lo mejor, deseo que te vaya muy bien, que triunfes. Si aquí hay tiburones, allá va a haber más tiburones. Te deseo éxito porque te estimo, porque he trabajado mucho tiempo a tu lado” expresó su colega y amigo de ESPN, según La Opinion.

David Faitelson durante una de sus tantas entrevistas deportivas (Foto: David Faitelson/Instagram)

UNA NUEVA ETAPA EN TELEVISA

David Faitelson se aleja de ESPN para iniciar una nueva etapa laboral en Televisa. De acuerdo a El Heraldo de México será analista en TUDN, la cadena de deportes de la referida casa televisiva.

La llegada de David a Televisa quedó confirmada tras la despedida del periodista deportivo de sus colegas y amigos tras la conducción de “Fútbol picante”.

Entre los presentes estuvieron además de José Ramón Fernández, Jorge Pietrasanta, Hugo Sánchez y Mauricio Ymay. “Cuesta trabajo irse. Les agradezco mucho”, dijo David.

¿POR QUÉ SE FUE DE ESPN?

En otro momento, David resaltó que en la vida hay cambios que se dan y hay que seguir los correctos.

“Los cambios en la vida tienen que darse, se dan los cambios. Hay que buscar los correctos, nuevos compromisos, nuevos proeyctos, yo tengo uno interesante en el camino”, expresó ante sus compañeros.

CUANDO DAVID FAITELSON DIJO QUE NO SE IRÍA A TELEVISA

Durante el último programa de “Fútbol picante”, José Ramón Fernández le recordó a David Faitelson cuando en una ocasión dijo que no se iría a trabajar a Televisa.

“En esta mesa dijiste jamás iré a esa empresa ¿por qué?”, sostuvo José Ramón.

Ante la interrogante el periodista deportivo no quiso entrar en polémica y prefirió despedirse de la mejor manera.

“¿Estás seguro que me voy a Televisa? No voy a entrar en polémica contigo. Te estimo mucho, eres mi maestro, casi como mi padre. Me ayudaste a ser lo que soy hoy en día”, indicó.

¿QUIÉN ES DAVID FAITELSON?

David Moshé Faitelson Pulido nació el 8 de noviembre de 1968, en Israel.

Actualmente es un periodista deportivo que trabaja en México. Los inicios de David Faitelson como comentarista fue en programas como DeporTV al lado de José Ramón Fernández. Luego llegaría su etapa en cadenas como Imevision y TV Azteca.

Su trabajo es reconocido por haber cubierto los mundiales de 1990, 1994, 1998, 2002 y el 2006.

David Faitelson ahora estará en Televisa (Foto: David Faitelson/Instagram)

