23 años después del episodio piloto, los adolescentes de Capeside aterrizan en Netflix. El gigante del streaming online ya ha puesto a disposición de los fans las seis temporadas de “Dawson’s Creek”, el drama adolescente de culto de la segunda mitad de los noventa.

Los que han visto la serie revivirán el amor y los tormentos existenciales del protagonista Dawson Leery, los disparates de la vecina rebelde Jen Lindley y el maravilloso romance entre Joey Potter y Pacey Witter. A la serie se le atribuye el mérito de haber lanzado estrellas como Katie Holmes, Joshua Jackson, James Van Der Beeky y Michelle Williams.

“Dawson’s Creek” se emitió de 1998 a 2003 en la cadena estadounidense de The WB, cosechando diversos reconocimientos internacionales, siendo considerado en el número 90 como uno de los “nuevos clásicos de la televisión” en el 2007 por Entertainment Weekly.

A tantos años de su estreno, ahora los seguidores del programa se preguntan qué pasó con los actores después de la finalización de “Dawson’s Creek”. Si bien la mayoría de ellos han sido enormemente conocidos por sus trabajos en series y películas, en este artículo repasaremos un poco de la vida de cada uno y de lo que hoy hacen según Cosmopolitan.

¿QUÉ PASÓ CON LOS ACTORES DE “DAWSON’S CREEK”?

10. Nina Repeta - Bessie Potter: Antes 30 años, ahora 53

Si todas las hermanas mayores fueran tan perfectas como Bess, el mundo sería un lugar mejor. La conexión de Nina Repeta con Dawson es el creador Kevin Williamson; los dos fueron a la universidad juntos en East Carolina University. Veinte años después, Nina se describe a sí misma como una “mamá del arte bohemio” y “esposa de aquaman”. También canta jazz y blues, y posee al menos una almohada con un estampado de perro decorativo.

9. Busy Philipps - Audrey: Antes 18 años, ahora 41

Audrey debería haber estado en la vida de Jen mucho, mucho antes en la carrera del programa. Pero Busy Philipps tenía otro programa que hacer “Freaks and Geeks”. Con Dawson detrás de ella, Busy se ha convertido totalmente en un ícono de la cultura pop. Aunque su programa de entrevistas, “Busy Tonight”, pudo haber sido de corta duración, la actriz de 41 años sigue brillando.

8. Meredith Monroe - Andie McPhee: Antes 28 años, ahora 50

Por mucho que los fanáticos amaran a Pacey y Joey juntos, era imposible no alentar también su relación con Andie, la hermana de Jack, quien fue interpretada por Meredith Monroe. Meredith ha tenido papeles más recientes en “13 Reasons Why”, “Criminal Minds” y “Hart of Dixie”.

7. John Wesley Shipp - Mitch Leery: Antes 42 años, ahora 65

Mitch, el mejor padre de televisión de todos los tiempos, quien una vez le dijo a Dawson, “El sexo es una gran parte de lo que somos como seres humanos”, tuvo muchos trabajos en Capeside, incluido el de consejero vocacional y copropietario de Leery’s Fresh Fish. En estos días, se le puede encontrar interpretando a Jay Garrick en “The Flash”. También se le ha visto en “Teen Wolf” y “One Life to Live”.

6. Mary-Margaret Humes - Gail Leery: Antes 43 años, ahora 66

Definitivamente fue un fastidio cuando la madre de Dawson, Gail, engañó a su padre, pero una vez que volvieron a estar juntos, fueron una de las parejas televisivas más fuertes de la historia. ¿Quién no vio este programa y desearía que Gail fuera su mamá? Hoy en día, Mary-Margaret es básicamente la reina de las películas de Hallmark: ha protagonizado muchas en los últimos años.

5. Kerr Smith - Jack McPhee: Antes 25 años, ahora 48

El viaje de Jack para salir del armario en “Dawson’s Creek” estableció un nuevo estándar sobre cómo lidiar con las historias LGBTQ+ en la televisión a finales de los 90 y principios de los 2000. Kerr Smith mantiene un perfil bastante bajo, pero recientemente se lo vio protagonizando otro drama adolescente: “Riverdale”. Hoy, tiene 48 años y también es conocido por sus papeles en “Life Unexpected” y “The Fosters”.

4. Michelle Williams - Jen Lindley: Antes 17 años, ahora 40

Cuando interpretó a la rebelde Jen Lindley, la carrera de Michelle apenas comenzaba. Poco sabía ella que se convertiría en una leyenda de Hollywood. Ahora, una madre, una actriz ganadora de premios y nominada al Oscar, Michelle ha protagonizado películas como “Brokeback Mountain”, “Blue Valentine” y “The Greatest Showman”.

3. Joshua Jackson - Pacey Witter: Antes 19 años, ahora 42

Hay dos tipos de fanáticos de “Dawson’s Creek”: los que son fanáticos de Pacey Witter y los que mienten. Es difícil creer que el canadiense Joshua Jackson alguna vez lució el corte de tazón de Pacey Witter, pero 20 años después, luce una barba bien cuidada con un corte moderno. Ahora tiene 42 años, se ha casado recientemente con la actriz Jodie Turner-Smith y tienen una hija juntos: Janie.

2. Katie Holmes - Joey Potter: Antes 19 años, ahora 41

Entre todos los monólogos largos y deslumbrantes en “Dawson’s Creek”, Katie Holmes de alguna manera encontró tiempo para aparecer en películas como “Teaching Mrs. Tingle” y “Wonder Boys”. Su primera gran película después del final de la serie de Dawson fue “Batman Begins”, interpretando a Rachel Dawes.

En la pantalla chica, Katie ha interpretado a Jackie O en “Los Kennedys”, un personaje secundario en “How I Met Your Mother” y una millonaria, Paige Finney en “Ray Donovan”. Ahora, Katie es una madre de 41 años de su hija, Suri, quien ya es toda una adolescente.

1. James Van Der Beek - Dawson Leery: Antes 20 años, ahora 43

No habría Dawson Leery sin James Van Der Beek. Ahora, James tiene 43 años, está casado con Kimberly Van Der Beek y es padre de cuatro hijos. Aunque su carrera nunca volvió a alcanzar los niveles de Dawson, impresionó a los fanáticos cuando compitió en “Dancing With The Stars” a fines de 2019.

En una entrevista con The Guardian en abril de 2017, James dijo que “no había botón de apagado” con el pandemonio de Dawson cuando el espectáculo despegó. “Caminar en ese momento era muy complicado porque un autógrafo podía convertirse en una escena de mafia. Así que caminé... con miedo a las adolescentes”.