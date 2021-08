A pesar de que Oliverio Mayta había dicho que no iba a regresar más al barrio San José luego de sentir que algunos vecinos a los que no conocía lo habían mirado como “bicho raro”, finalmente decidió volver, pero, al igual que su primera visita, el reencuentro con sus amigos no fue el más esperado tras ser confundido con un rondero expropiador, por lo que fue golpeado y arrojado a un buzón. Después de vivir nuevamente esta desagradable experiencia, lo vemos marcharse, aunque da a entender que retornaría. ¿Será pronto o desaparecerá por un buen tiempo como la última vez?

Si bien, la presencia de este querido personaje, al que le perdimos el rastro en la tercera temporada cuando va a buscar a Felícitas tras enterarse de su enfermedad, ha entusiasmado a los seguidores de “De vuelta al barrio”, muchos se preguntan si realmente el carismático bodeguero regresará definitivamente. Debido a las dudas que han surgido en torno a su presencia en la serie, podríamos deducir algunas cosas, pero antes recordemos qué fue lo pasó y lo que dijo antes de irse.

¿QUÉ PASÓ EN LA SEGUNDA VISITA DE OLIVERIO AL BARRIO SAN JOSÉ?

Oliverio saca su machete para utilizarlo en el jardín de Malena (Foto: América TV)

Después de visitar y conversar con Anita y Tristana, Oliverio va a la casa de los Ugarte Ganoza con el propósito arreglar su jardín. Como él ya sabía de la presencia de Edmundo por su amiga ‘Tristi’, decide llamarlo por su nombre. “Eddy, señor Eddy, yo sé que usted no me conoce, pero muy pronto me lo va a conocer”, le señala mientras saca de su bolso un machete con el que “le va a quitar todo lo que le aqueja”, algo que es visto por varios. Como no estaba apto para el trabajo, decide afilarlo en la vereda. En ese instante llegan en auto Coco Gutiérrez, Pepo, Charly y Black Power, los tres últimos le dan una paliza y lo lanzan al desagüe.

Oliverio es arrojado al buzón tras ser confundido con un rondero expropiador (Foto: América TV)

A los pocos segundos, el muchacho saca la cabeza y les dice: “Oe, ¿así reciben a la visita?”, siendo reconocido por Coco y luego por el tío Black. Muy apenado, el papá de los cuatro hijos de Malena le ofrece disculpas, pero Oliverio está decepcionado. “No va a ser la primera ni la última vez que me tratan mal (…). Esos eran mis amigos y veo que de la amistad no ha quedado nada. Me resiento, le hice una promesa a mi chola, pero este barrio no es el que fue, muchas caras largas, desconfianza, hay miedo”.

La actitud de Malena, en la última que confiaba, también decepcionó a Oliverio (Foto: América TV)

Cuando estaba a punto de retirarse mira que Malena llega en su carro y está seguro de que ella sí lo recibirá con cariño, incluso le pide un selfie; sin embargo, lo trata de una forma muy cortante, algo de lo que se da cuenta. Totalmente afectado, suspira y saca una caja pequeña, que parece un cofre y dice: “La próxima vez que venga al barrio, ya me van a querer”, se voltea y lo vemos alejarse.

El momento en el que Oliverio se marcha nuevamente del barrio con la promesa que volverá (Foto: América TV)

OLIVERIO, ¿VOLVERÁ DEFINITIVAMENTE AL BARRIO?

Si tomamos en cuenta las últimas palabras que dijo Oliverio antes de irse del barrio San José, entendemos que regresará otra vez, pese a los maltratos que recibió de los que consideraba sus amigos, pero ¿cuándo?, algo que aún no sabemos; de hecho, se daría en algún momento, cercano o lejano, al haber realizado una promesa a alguien, que sería Felícitas. No olvidemos que cuando Eddy se está disculpando por la golpiza que le dieron por su culpa, el joven le dice: “Le hice una promesa a mi chola, pero este barrio no es el que fue”.

Aunque la expectativa del público se mantiene y todos anhelan que el popular “En tu cara te lo digo” vuelva, pero no solamente para unas escenas, sino para quedarse definitivamente, habrá que esperar lo que la producción decidida en base al personaje que interpreta Erick Elera.

Sin embargo, algunos también piensan que la renuncia intempestiva de Allison Pastor, su esposa, al programa “Reinas del show” de Gisela Valcárcel podría influir en la decisión de reincorporarse al canal del popular actor.