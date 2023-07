La anticipación está en su punto más alto, ya que Hugh Jackman vuelve a enfundarse en las garras de Wolverine en la esperada película “Deadpool 3″. Las primeras imágenes de la película de Marvel han revelado emocionantes detalles, mostrando al mutante con su icónico traje amarillo directamente extraído de los cómics.

Junto a Jackman y Ryan Reynolds, quienes interpretan a Deadpool, se unen otros talentos al elenco. Morena Baccarin y Brianna Hildebrand regresan en sus respectivos roles, mientras que Emma Corrin y Matthew Macfadyen se suman como nuevas incorporaciones.

Además, la emocionante noticia de que Jennifer Garner reaparecerá como Elektra, reviviendo su interpretación de “Daredevil” de Ben Affleck en 2003 y su propia película de 2005, después de casi dos décadas de ausencia.

Después de su despedida en la película “Logan” en 2017, parecía que habíamos visto lo último de Jackman como Wolverine. Sin embargo, su regreso en “Deadpool 3″ ha dejado a los fanáticos extasiados. La elección de presentar al personaje con el traje amarillo clásico ha generado un frenesí de especulaciones sobre cómo esto afectará a la historia.

Hugh Jackman compartió una imagen suya en el set de grabación de "Deadpool 3" (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ SIGNIFICA EL TRAJE AMARILLO DE WOLVERINE EN “DEADPOOL 3″?

Marvel está volviendo a sus orígenes con el tan esperado regreso de Hugh Jackman como Wolverine en “Deadpool 3″. Las primeras imágenes reveladas han dejado a los fanáticos emocionados al mostrar al icónico mutante luciendo su clásico traje amarillo y azul, fiel al diseño de los cómics.

Esta decisión del estudio de mantenerse fiel a las raíces del personaje contrasta con las representaciones anteriores de Wolverine en las películas de X-Men, donde se optó por trajes más oscuros.

El traje amarillo y azul que se muestra en las imágenes iniciales es una clara referencia a la variedad clásica que se hizo famosa a partir del cómic Giant-Size X-Men #1; y el cual llevó hasta el número 138, cuando empezó a utilizar su famoso traje marrón.

El personaje de Wolverine fue creado por Roy Thomas, Len Wein y John Romita Sr. para Marvel. Su primera aparición fue en "The Incredible Hulk #180" (Foto: Marvel Comics)

¿Es solo una referencia a los cómics o esto significa que veremos un Wolverin más como el original, no solo en cuanto a la vestimenta?

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL TRAJE DE WOLVERINE DE “DEADPOOL 3″ CON EL DE LOS CÓMICS?

aunque el traje amarillo es un tributo a los cómics, existen algunas diferencias notables en comparación con la versión clásica. En las imágenes mostradas hasta ahora, Hugh Jackman no lleva máscara, aunque no se descarta la posibilidad de que la use en algún momento de la película. En los cómics, cuando Wolverine se unió a los X-Men, su traje permaneció en gran parte igual, con la única modificación en la máscara, que presentaba orejas negras más largas y sin bigotes.

Otra diferencia llamativa en la representación cinematográfica es que el traje de Wolverine en “Deadpool 3″ incluye mangas, mientras que en la versión clásica del cómic, Wolverine muestra sus poderosas garras sin mangas.

Estas adaptaciones del traje de Wolverine en “Deadpool 3″ plantean interrogantes sobre cómo estos cambios influirán en el desarrollo del personaje en la trama de la película. A medida que los fanáticos esperan ansiosos su estreno, queda por ver cómo este icónico traje amarillo se adaptará a las emocionantes y caóticas aventuras de Deadpool y Wolverine en la pantalla grande.