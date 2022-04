“Mi hija está muerta por gente incompetente”, con esta frase Mario Escobar reflejaba toda su frustración, después que le informaran sobre el hallazgo del cuerpo de una joven dentro de una cisterna en desuso en un hotel, ubicado en el municipio de Escobedo, estado mexicano de Nuevo León. Su reacción se debió a que no entendía cómo pudieron dar con el cadáver de su hija Debanhi en la quinta ocasión de búsqueda por la zona, llevándolo a cuestionar el trabajo de la Fiscalía.

MÁS INFORMACIÓN: La ruta que recorrió Debanhi Escobar antes de su misteriosa desaparición y muerte

Y no era para menos, pues los alrededores, donde se vio por última vez a la joven de 18 años, quien desapareció el 9 de abril en un tramo de la carretera entre Nuevo Laredo-Monterrey, habían sido revisados por los agentes hasta en cuatro ocasiones. Debido a ello, la familia se pregunta si realmente el cuerpo estuvo en el lugar desde el principio o fue colocado después.

A raíz de la conmoción que ha generado este caso en México, te damos a conocer todo lo que se sabe hasta el momento de la desaparición, búsqueda y muerte de la joven estudiante.

MÁS INFORMACIÓN: Fiscalía confirma que el cuerpo hallado es el de Debanhi Escobar

La desaparición de la muchacha generó conmoción no solo en Nuevo León, sino en todo el país azteca (Foto: Debanhi Escobar / Instagram)

DE FIESTA CON ¿SUS AMIGAS?

Debanhi Escobar asistió a una fiesta con sus dos amigas la noche del viernes 8 de abril. La reunión era en Quinta Venecia, ubicada a unos metros de la carretera en Nueva Castilla Escobedo, Nuevo León.

Aparentemente, todo marchaba bien hasta que habría tenido diferencias con ellas, quienes decidieron dejarla sola e irse a sus casas. Para ese momento ya era la madrugada del sábado 9 de abril.

La familia no está conforme con las investigaciones que se realizaron para encontrar a la muchacha (Foto: Debanhi Escobar / Instagram)

¿EN QUÉ MOMENTO ABORDÓ UN TAXI?

El padre de Debanhi Escobar, quien estaba preocupado porque su hija no llegaba a casa y sabía de la foto que estaba circulando sobre una joven en una carretera, tomó control del Instagram de la muchacha para contar lo que estaba sucediendo.

“Para las personas que se preguntan si esta fotografía ¿es real? Sí, es real. Fue la última vez que se le vio a Debanhi, nosotros contamos con esta foto desde la mañana del 9 de abril”, escribieron en un post.

Luego decidió contar lo que ocurría: “Debanhi, el día 8 de abril acudió a una Quinta cerca de la PGR, junto con dos amigas, las cuales se regresaron a su casa sin llevársela; decir, la dejaron sola en la quinta. Ellas dicen que llamaron a un ‘contacto de confianza’ para que la recogiera del lugar. La fotografía fue tomada por el ‘contacto’ poco antes del abandono y enviada a las amigas de Debanhi”.

Se inicia la búsqueda de la muchacha de 18 años (Foto: Debanhi Escobar / Instagram)

¿POR QUÉ DEBANHI ESCOBAR BAJÓ DEL TAXI?

Mario Escobar contó que tuvo acceso a videos que la Fiscalía de Nuevo León le mostró y en ellos ve por qué su hija se bajó de la unidad que le habían enviado para llevarla a su casa.

“Se sube Debanhi al taxi de él, antes de aparecer en la foto que todos conocemos (…). El taxista Juan David Cuellar extiende la mano a los pechos de mi hija y de ahí, yo supongo que ella no aguantó el acoso, porque es un acoso, y se bajó. Lamentablemente, el fiscal dice que no hay delito que perseguir [pese a las imágenes]. Acuso públicamente yo a Juan David Cuéllar de todo esto”, señaló.

Cabe precisar que, el padre de la muchacha participó junto a personal de la Fiscalía en la revisión de más de una docena de videos obtenidos de cámaras de seguridad, ubicadas cerca de la zona donde fue vista por última vez la joven.

La imagen que compartió el taxista para dejar constancia de que la joven se había bajado de su unidad (Foto: Debanhi Escobar / Instagram)

HALLAN EL CADÁVER DE UNA JOVEN

El subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja dio a conocer que trabajadores del motel Nueva Castilla alertaron a las autoridades después de percibir un olor fétido que venía de una cisterna en desuso.

De inmediato se montó un operativo y se encontró el cuerpo de una mujer. “Había un crucifijo que coincide con el que traía [Debanhi], así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en que hay alguna imagen gráfica de la propia joven”, indicó.

Aunque aún faltaba el proceso regular para identificar el cadáver, para Mario Escobar no había dudas, es su hija.

#ÚLTIMAHORA Mario Escobar, padre de #Debahni, confirma que el cuerpo hallado es el de su hija, pide justicia y se dice arrepentido de haber confiado en la fiscalía NL.



"Mi hija está muerta, y no sé qué hacer".#NiUnaMás #NiUnaMenos



Video: @i_alaniis pic.twitter.com/xGVIzb4WLX —  Niño Problema. (@elhaaronjpg) April 22, 2022

CONFIRMAN QUE EL CUERPO HALLADO ES DE DEBANHI

La Fiscalía de Nuevo León confirmó la noche de este viernes 22 de abril que el cadáver encontrado en una cisterna del Motel Nueva Castilla es el de Debanhi Escobar. La causa del deceso fue contusión profunda de cráneo, según el informe presentado por Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal estatal de Nuevo León.

“No se descarta ninguna línea de investigación, pondremos todos los recursos en nuestras manos para determinar los hechos que han sucedido y, si estos indican un delito, serán perseguidos con toda la fuerza de la ley”, anunció el fiscal en un video.

Compartimos videocomunicado respecto del caso de la ciudadana Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. https://t.co/6FELgVysPk a través de @FacebookWatch — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) April 23, 2022

DEBANHI FUE POR AYUDA

De acuerdo con un video que fue revelado recientemente, Debanhi Escobar tras haberse bajado del taxi se habría dirigido a una empresa de transportes llamada Alcosa, la cual está ubicada el frente del hotel Nueva Castilla.

Se tiene el registro de que ingresó, pero no que salió, algo que ha generado muchas sospechas, pues el cuerpo fue hallado al frente en la cisterna en desuso del motel.

Tras bajar del taxi, la muchacha fue a buscar ayuda (Foto: Debanhi Escobar / Instagram)

DECEPCIÓN DE LA FAMILIA

El padre de Debanhi Escobar cuestionó la manera en la que se llevó a cabo la investigación para dar con el paradero de su hija, así como la denuncia por acoso que no prosperó e hizo contra el chofer del taxi que la iba a llevar a su casa.

“Cuatro veces la han cateado [la zona donde la encontraron] y ¿por qué a la quinta aparece? Pregunta ¿lo sembraron?, ¿cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella (…). Estamos hartos de esta inseguridad. Estamos hartos de que le pase esto a nuestras niñas. Si esto sirvió para que encontraran 4 o 5 cuerpos, que detonó por el caso de María Fernanda. Si esto sirve para poner un granito de arena, lo voy a seguir haciendo. Esto no es un circo. Mi hija está muerta. Ahorita voy con Samuel [el fiscal]”, dijo Mario Escobar.

Asimismo, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Samuel García tomar cartas en el asunto porque ya no confía en el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero.

Respecto a las personas con las que salió su hija señaló: “No son amigas. Las amigas no se dejan. Las amigas no dejan a una persona en la calle. Los amigos, si ves que está mal una persona, esperas a que puedas ubicarla y dejarla en su casa o cerca de algún lugar y al día siguiente si quieres ya no sales con ella. Amigos esos no son”.

Finalmente, reiteró que su hija fue acosada en el taxi, hecho que la llevó a bajarse de la unidad de inmediato. “Fue raro que no hayan salido videos, si estamos en un mundo globalizado de redes sociales. Raro que en esta zona no haya salido ni un video. Que lo juzgue la sociedad porque el fiscal me dice que no hay delito qué perseguir. Hay muchas inconsistencias”.

"La @FiscaliaNL no hizo su chamba. Porque si hubiese tenido esa información yo no estaría aquí, ni mi hija, ni mi familia. Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente"



Papá de Debanhi Escobar https://t.co/aE4RDPtEYupic.twitter.com/hgpcpiPLS8 — Milenio (@Milenio) April 22, 2022

ASÍ FUE EL RECORRIDO QUE HIZO DEBANHI ESCOBAR DESDE QUE SALIÓ DE SU CASA

Va con sus amigas a Quinta Venecia, en Nueva Castilla Escobedo, Nuevo León.

Una foto revela que estaba en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Se dirigió a Transportes Internacional Alcosa para solicitar ayuda tras quedarse en la carretera.

El comunicado que escribieron en redes sociales la familia de la joven (Foto: Debanhi Escobar / Instagram)

¿QUIÉN ERA DEBANHI ESCOBAR?

Debanhi Escobar es hija única y tenía 18 años. Ella se encontraba estudiando la carrera de Criminología. Desapareció la madrugada del 9 de abril en Nuevo León tras asistir a una fiesta y cuyo cuerpo fue encontrado en un motel.