“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” se ha caracterizado porque sus espadachines utilizan varias técnicas de respiración para luchar contra la amenaza de los demonios. Si bien cada forma diferente es fuerte y única por derecho propio, Aliento solar se conoce como el estilo original.

La pelea de Tanjiro contra Rui nos ofrece nuestro primer vistazo a su Hinokami Kagura Dance, que además de ser una de las escenas animadas más bellamente animadas del anime, es un momento bastante significativo tanto para la serie como para los espectadores.

Al principio, parece ser un ritual transmitido de generación en generación de la familia de comerciantes de carbón de Tanjiro como un baile y una ofrenda a Hinokami, el Dios del Fuego, que aprendió de su padre y ahora le corresponde a Tanjiro hacer uso de ella.

Sin embargo, el moribundo Kyojuro Rengoku, el Flame Hashira, le dice a Tanjiro que los libros en la casa de su familia pueden contener información sobre el Hinokami Kagura. Echemos un vistazo a su historia dentro de la serie manga / anime.

¿QUÉ ES EL ALIENTO SOLAR EN “DEMON SLAYER”?

El Hinokami Kagura es un estilo de respiración que solo conoce y enseña la familia Kamado. Se transmite de padres a hijos en cada generación junto con los pendientes de hanafuda. La familia Kamado usa el estilo de respiración dentro de una ceremonia ritual que se practica cada año nuevo.

Aquí es donde el usuario del estilo de respiración ofrece al Dios del Fuego un baile desde el atardecer hasta el amanecer para protegerse de las enfermedades. La danza se compone de doce segmentos que se repiten a lo largo de la noche. El último usuario es Tanjiro Kamado, quien aprendió el estilo de respiración de su padre, Tanjuro Kamado.

Sin embargo, otras personas pueden aprender esto, si es enseñado por un Kamado. En la casa de Rengoku, Tanjiro conoce al hermano menor de Flame Hashira, Senjuro, y al padre, Shinjuro. Esta reunión no fue bien recibida por Shinjuro quien, después de ver los aretes hanafuda de Tanjiro, asume que practica el arte de Respirar el Sol, pero es un término que Tanjiro nunca ha escuchado.

Rengoku Kyojuro es uno de los protagonistas de "Demon Slayer: Mugen Train" (Foto: Crunchyroll)

La antigua Flame Hashira, agresiva y afligida, le dice a Tanjiro que todas las demás formas de respiración no son más que imitaciones de la respiración solar original. Bajo la impresión de que Tanjiro está allí con un complejo de superioridad como usuario de Breath of Sun, Shinjuro no quiere tener nada que ver con el joven Demon Slayer.

Con la esperanza de encontrar algunas respuestas, Tanjiro y Senjuro encuentran el libro que mencionó Rengoku, pero ha sido demasiado dañado para leerlo. Aunque Tanjiro no aprende mucha información nueva, Senjuro luego le envía una carta después de descubrir que Hinokami Kagura tiene 13 formas.

Tanjiro finalmente lo confirma por sí mismo y obtiene una mejor comprensión de la respiración solar después de una serie de sueños extraños, llamados recuerdos heredados, de su antepasado Sumiyoshi. En estos recuerdos, Tanjiro experimenta eventos de la vida de Sumiyoshi, un antepasado lejano suyo, que habló con Yoriichi Tsugikuni.

Una adaptación de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba al anime producida por el estudio Ufotable fue estrenada el 6 de abril de 2019 y finalizó el 28 de septiembre del mismo año. | Crédito: kimetsu.com / Netflix / Crunchyroll

Yoriichi fue el creador de Sun Breathing y un espadachín legendario del período Sengoku. Como Demon Slayer, es reconocido como el más fuerte en la historia de la organización, combinando su técnica de respiración con su Demon Slayer Mark y su capacidad para ver el Mundo Transparente. Con la combinación de esas habilidades y su talento inherente, Yoriichi derrota a Muzan casi sin ayuda durante su pelea.

Yoriichi está profundamente dolido por su incapacidad para matar a Muzan y se ve a sí mismo como un fracaso por permitir que el demonio continúe lastimando a la gente. En los recuerdos, Tanjiro observa a Yoriichi realizando 12 de las formaciones de aliento solar, que lo ayudan a perfeccionar su uso de la técnica.

Es gracias a Sumiyoshi que los movimientos se transmiten de generación en generación y, finalmente, se conocen como Hinokami Kagura. Como Yoriichi no tenía herederos, deja a Sumiyoshi con sus exclusivos aretes hanafuda, que finalmente son heredados por Tanjiro. En el tiempo transcurrido desde la muerte de Yoriichi, Muzan y el demonio de rango superior 1, Kokushibo, que también es el hermano gemelo de Yoriichi, mataron a cualquiera que conociera la respiración solar.

La continuación de la historia fue adaptada en formato de película y se llamó Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen, se estrenó el 16 de octubre de 2020 en Japón, convirtiéndose en la película más taquillera en la historia de dicho país. | Crédito: kimetsu.com / Netflix / Crunchyroll

Si bien todavía hay descendientes de usuarios de aliento solar, como Muichiro Tokito, el Mist Hashira, es la familia de Tanjiro quien ayudó a mantener vivo el estilo original. A medida que avanza la batalla final contra Muzan, Tanjiro se da cuenta de la conexión entre el baile de su familia y aliento solar. Los movimientos espirituales de Yoriichi mientras realizaba las 12 formas le recordaron a Tanjiro algo que dijo su padre:

“Si aprendes a respirar correctamente, Tanjiro, podrás bailar para siempre”. Se da cuenta de que las 12 formaciones pueden estar conectadas por las formas “Danza” y “Danza de las llamas”, completando así un anillo que le permite encadenar ataques juntos continuamente. La combinación exitosa de los 12 da como resultado la decimotercera forma, que resulta fundamental en la batalla decisiva.