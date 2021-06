Los Hashira son los pilares del Cuerpo de Asesinos de Demonios en “Demon Slayer”. Son sus guerreros más fuertes, cuyo objetivo es erradicar a todos los demonios para proteger a la humanidad. De este grupo selecto, controlado por Kagaya Ubuyashiki, Gyomei Himejima es fácilmente el más fuerte de los nueve.

Estos pilares son muy diferentes en lo que respecta a sus habilidades, y puede ser difícil compararlos cuando sus estilos de lucha varían tanto, pero cuando se trata de poder, Gyomei Himejima es uno de los más fuertes, y si bien hasta ahora no ha tenido mucho tiempo en pantalla en el anime, juega un papel secundario importante en el manga, donde los ejemplos de su fuerza son muy claros.

Pero, ¿por qué Gyomei Himejima es el más fuerte de la cofradía? Para empezar, es físicamente más fuerte que sus compañeros Hashira. Empuña una de las espadas Nichirin más impresionantes de la historia y se gana el respeto tanto de Demon Slayer como de Demon, todo sin su vista. A continuación, más razones.

Gyomei Himejima - Pilar de la Piedra (Foto: Crunchyroll)

POR QUÉ GYOMEI HIMEJIMA ES EL HASHIRA MÁS FUERTE

Cada Hashira es un maestro de un estilo de respiración distinto, desde el amor hasta la piedra y la niebla. A todos se les asigna un territorio para vigilar, estar atentos a los demonios y trabajar para perfeccionar sus habilidades aún más; algunos incluso contratan aprendices para sucederlos. Tanjiro Kamado y Zenitsu Agatsuma han sido entrenados por el ex Hashira; Sakonji Urokodaki, el ex Water Hashira, y Jigoro Kuwajima, el ex Thunder Hashira.

Gyomei Himejima ha sido ciego desde su nacimiento, y antes de ser un Hashira, vivió en un templo criando a nueve niños huérfanos. Después de que un demonio invasor mató a todos menos a uno de los niños, Gyomei golpeó al demonio con sus puños hasta el amanecer. Fue encarcelado falsamente por asesinar a los niños, pero Ubuyashiki lo salvó de la ejecución.

Después, se convertiría en un Demon Slayer y fue ascendido al papel de Pilar de la Piedra después de solo dos meses en el Demon Slayer Corps. Solo a partir de esta historia de fondo, está claro que Himejima supera incluso a los más poderosos de sus camaradas.

En combate, el poder de Gyomei es claro. Incluso sin una espada, pudo controlar a un demonio con solo una fuerza física bruta. Su espada Nichirin es única, ya que es el único Demon Slayer cuya hoja toma la forma de un hacha, y se considera una de las mejores elaboradas de la historia. Su hacha está conectada a un mayal con púas mediante una larga cadena. Durante su entrenamiento, usó su audición sobrehumana para adaptarse y seguir el sonido de la cadena, rastrear su arma y complementar su falta de visión.

Gyomei también es increíblemente hábil en tácticas y razonamiento deductivo. Esta idea finalmente lo descubrió durante una pelea contra un demonio de rango superior, lo que le dio la capacidad de “ver” a sus oponentes como si estuvieran justo frente a él.

Finalmente, ha sido reconocido como el Hashira más poderoso por Demon Slayers y demonios por igual, incluso por sus propios compañeros, entre ellos Tanjiro e Inosuke Hashibira. El demonio de rango superior 1, Kokushibo, ha mencionado también que sus habilidades están en su punto máximo y que es el guerrero de mayor calibre que ha encontrado en 300 años. Ser ascendido a un rango de honor tan rápido, y nada menos que el líder del Cuerpo, es un gran testimonio de la fuerza de este personaje.