Karla Martínez y Raúl González son dos rostros conocidos para quienes siguen desde hace años “Despierta América”, el programa de habla hispana que acompaña los hogares estadounidenses todas las mañanas. Debido a que ambos son seguidos por millones de personas en las redes sociales, se animaron a contar cómo el ayuno intermitente ha transformado por completo sus vidas. ¿En qué consiste y cuáles fueron los cambios que experimentaron?

Cabe señalar que la presentadora mexicana se encuentra en este espacio televisivo desde 2006, mientras que el venezolano a partir de 2019, aunque él estuvo antes en el formato, de 2001 a 2014. A continuación, los beneficios que les trajo este estilo de vida a estas dos celebridades.

La mexicana y Raúl González son grandes amigos y comparten muchas cosas, entre ellas el ayuno intermitente (Foto: Karla Martínez / Instagram)

EL AYUNO INTERMITENTE DE KARLA MARTÍNEZ Y RAÚL GONZÁLEZ

El tema surgió cuando la actriz Gabriela Spanic reveló en una entrevista cómo logra mantenerse radiante a sus 50 años: “Me cuido mucho, siempre he tenido bonita piel que es de familia, a parte me echo muchas cremas y hago mucha autofagia, que literal es pasar hambre [se ríe]. Hago ayuno de 17 a 20 horas de lunes a sábado, y los domingos sí me atraganto todo. Pero sí, la autofagia te ayuda mucho a rejuvenecer, a perder la grasa, a dormir mejor, a tener mejor memoria, a que las células regresen a su posición inicial de cuando éramos jóvenes para producir más colágenos y evitar enfermedades”.

Tras lo señalado por la talentosa histrionisa, Karla Martínez y Raúl González no dudaron en hacer referencia al ayuno intermitente y de qué manera les trajo beneficios en su vida.

“El ayuno intermitente, a eso se refiere cuando dice autofagia, tiene muchos beneficios y entre ellos muchos de los que mencionó: estar alerta, dormir mejor, mejora la capacidad de concentración, te mejora la piel”, dijo la conductora en el programa “Despierta América”.

Ella es un un rostro conocido y querido en Despierta América (Foto: Karla Martínez / Instagram)

González no se quedó atrás, por lo que añadió: “… y cuando está bien hecho no pierdes músculos, hay mucha gente que dice: ‘No, que al ayunar, porque lo recomendable es que comas cada tres horas para que el metabolismo esté despierto, para las calorías’. No necesariamente, también es cómo rompes el ayuno y qué es lo que comes cuando le toca”.

De inmediato, Martínez fue más contundente y reveló que ambos los practican: “Los dos hacemos ayuno, por eso lo decimos y yo he sentido muchísimos beneficios y a mí me encanta”; una vez más el venezolano indicó de inmediato: “Vayan a mi Instagram, ayer yo puse una sesión de ejercicios y ni yo mismo - te lo juro eh, con todo el cariño, respeto y la humildad - no podía creer que me veo como yo me veo. Me siento bien. Me siento espectacular. Este año es mi año”.

El venezolano siente que el ayuno intermitente lo ha ayudado en su vida (Foto: Karla Martínez / Instagram)

¿QUÉ ES EL AYUNO INTERMITENTE?

El ayuno intermitente significa no comer durante un período de tiempo, puede ser en el día o semana. De acuerdo con Mayo Clinic, algunos de estos son:

Ayuno de días alternos. Sigue una dieta normal un día y ayuna completamente o haz una pequeña comida (menos de 500 calorías) al día siguiente.

Sigue una dieta normal un día y ayuna completamente o haz una pequeña comida (menos de 500 calorías) al día siguiente. Ayuno 5:2. Come una dieta normal cinco días a la semana y ayuna dos días a la semana.

Come una dieta normal cinco días a la semana y ayuna dos días a la semana. Ayuno diario con tiempo restringido. Comer normalmente en un lapso de ocho horas cada día. Por ejemplo, deja de desayunar, pero almuerza al mediodía y cena a las 8:00 p.m.

Cabe señalar que si bien es una dieta que ayuda a mejorar la salud, no todos están preparados para seguirla, ya que saltarse las comidas no siempre ayuda a controlar el peso, sobre todo para las embarazadas y quienes están amamantando, entre otras personas.