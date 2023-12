¡Todo listo! Deyvis Orosco y Casandra Sánchez de Lamadrid están a menos de un día de unirse en un sagrado matrimonio de manera civil y, hoy en Mag, te brindaré la información detallada sobre una de las bodas más esperadas del 2023. ¿En qué distrito de Lima se realizará? ¿A qué hora iniciará? ¿Cuál será el ‘dress code’? Estas y otras dudas te las despejaré.

De acuerdo al diario Trome, la gala matrimonial está pactada para este jueves 21 de diciembre en el Salón Park del hotel Miraflores Park y los invitados tendrán que estar presentes desde las 6:00 p.m. Es más, aquí conocerás el diseño de la invitación que se entregó.

FAMA | Este sería la invitación de la boda entre Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez que se repartió, según diario Trome (Foto: Trome)

Eso no sería todo, pues la pareja también ha revelado el ‘dress code’ que deberán portar sus invitados para presenciar la boda civil entre la voz principal del Grupo Néctar y la hija de Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú. ¿Cómo deben ir vestidos? Las mujeres utilizarán un vestido largo azul y los varones con traje negro.

FAMA | Los invitados tendrán que utilizar estos trajes elegantes para esta boda. (Foto: Trome)

¿Cómo será el vestido de novia de Cassandra Sánchez?

La diseñadora Cynthia Vigil será la encargada de realizar el vestido a Cassandra Sánchez y brindó detalles sobre cómo lucirá aquel día la socialité. Según lo comentado por la experta, ella misma habría participado en la elaboración de la elegante indumentaria.

“Yo dejo que la novia me cuento un poco su estilo, que ella se sienta un poco más segura. Tú sabes que todas las mujeres tenemos curvas diferentes y somos distintas. He respetado sus gustos y hemos diseñado de la mano. Ella está enamorada del vestido y no se lo quiere sacar”, declaró Cynthia al programa ‘América Hoy’.

¿Cuándo y dónde se realizará la boda religiosa entre Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez?

Pese a la confirmación de la unión civil entre ambas celebridades peruanas se realizará el 21 de diciembre, aún se desconoce los detalles exactos sobre el evento religioso; sin embargo, la propia Jessica Newton dejó entrever que se podría desarrollar en algún país del extranjero para el 2024, según sus declaraciones a Trome.

“Ellos (Deyvis y Cassandra) tendrán que decidir porque la familiar de Fer (su esposo) también quiere compartir con ellos en España, así que esperaremos su decisión”, declaró la empresaria peruana al diario citado.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Síguenos en nuestras redes sociales