Las mamás que celebraron este domingo el Día de las Madres en Estados Unidos, México, Brasil y otros países tuvieron un día de serenatas con conciertos gratis en vivo de cantantes como Juanes, Fonseca, Roberto Carlos, Alejandro Fernández y su hijo Alex, más una transmisión grabada y conjunta de artistas tan diversos como Fito Páez, Gerardo Ortiz, Franco de Vita y Lali.

“Esta contingencia nos ha tenido apartados de las personas que amamos, estoy convencido que cuando los pensamientos de amor de una madre están dentro de tu corazón nunca estamos lejos de casa”, dijo Fernández al comenzar su espectáculo desde su casa de vacaciones en la costa mexicana, donde está aislado con sus hijos mayores.

“Este es un momento muy particular, no podemos estar juntos, no nos podemos abrazar, no podemos besarnos, pero estoy seguro que si nos cuidamos como debemos pronto saldremos de esto”, agregó El Potrillo, que fue presentado por Alex Fernández, quien entonó algunos de sus temas.

Una hora y media antes, la música en vivo había comenzado casi al mismo tiempo en Miami (EE.UU.) y Río de Janeiro (Brasil), con espectáculos en vivo de Juanes y Fonseca, por un lado, y Roberto Carlos, por otro.

Aunque el Día de la Madre se celebra en días diferentes en algunos países de América Latina y Estados Unidos, este 10 de mayo por primera vez coincidió el festejo en casi todo el continente. “Queremos explicar que Juan Fernando (Fonseca) y yo vivimos a cinco calles. Por eso decidimos hacer esto juntos, respetando las medidas de aislamiento social para celebrar a nuestras mamás, nuestras esposas y todas las madres del mundo”, dijo Juanes desde el jardín de la casa de Fonseca, tras recordar la importancia de “cuidar y cuidarse” de los contagios.

“En tiempos de adversidad y tiempos tan particulares hay que cambiar el guión y llenarnos de energía positiva, planificar y ponerle estrategia a lo que queremos hacer”, complementó Fonseca.

Ambos artistas colombianos tocaron durante más de dos horas acompañados de dos músicos y guardando los recomendados dos metros de distancia.Aunque su transmisión estuvo patrocinada por una marca de whisky, los artistas hablaron de la moderación a la hora de consumir bebidas alcohólicas, en especial para evitar “violencia intrafamiliar”.

También recordaron que la crisis del coronavirus no había acabado con el cambio climático y afirmaron que esto “no es una excusa para no evitar el consumo de plásticos o no reciclar”. Para sorpresa de sus seguidores, no solo entonaron sus canciones más populares, sino que hicieron duetos en todas, compartieron recuerdos de juventud, de giras o festivales, leyeron mensajes de fans y cumplieron peticiones de felicitaciones personalizadas.

Roberto Carlos, por su parte, interpretó muchos de sus grandes éxitos desde un estudio de la televisora brasileña Rede Globo. Acompañado por cuatro músicos, bien separados, con mascarillas y detrás de mamparas acrílicas transparentes, El Rey repitió las normas de aislamiento, la necesidad de usar protección y llamó a donar a 150 organizaciones brasileñas que ayudan al personal que está en la primera fila de lucha contra el coronavirus.

Justo antes de que terminaran Fonseca y Juanes, los Fernández empezaron a cantar desde una casa que tiene Alejandro Fernández en la costa mexicana. Con el océano Pacífico de fondo, la serenata comenzó con Alex cantando algunos de sus temas y, antes de presentar a su padre, contó una anécdota según la cual casi lo deja enterrado en la nieve cuando tenía 12 años.

“Nunca me lo va a perdonar”, bromeó El Potrillo antes de entonar canciones como su actual éxito “Caballero” y otro anterior, “Me dediqué a perderte”. El concierto fue impecable, con un escenario y un sistema de sonido profesional.

Horas antes, artistas de la disquera Sony Music como Páez, Ortiz, De Vita, Pabllo Vittar, Cami, Victor Manuelle, DVicio, Raquel Sofía, Cami y muchos más cantaron dos de sus principales temas en la iniciativa “Made in casa”, que fue conducida de una forma muy divertida por la artista argentina Lali.

VIDEO RECOMENDADO

Cantantes ofrecen conciertos desde sus hogares

Reconocidos cantantes ofrecen conciertos en redes sociales para aliviar la cuarentena