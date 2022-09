En noviembre de 2021, la actriz Diana Golden reveló que uno de sus sobrinos había sido víctima de secuestro y que ella y sus demás familiares estaban muy preocupados, pues no conocían nada sobre el paradero del joven, quien solo tenía 20 años.

De acuerdo a la información que la artista colombiana proporcionó en aquella oportunidad, José Zoel, quien estaba iniciando una carrera en la música, fue abordado por cuatro hombres armados cuando estaba con un amigo en un restaurante en Guatemala y ambos fueron llevados a la fuerza.

Unos meses después volvió a mencionar el tema, dando a conocer los presuntos motivos de su secuestro, pero desde entonces no se supo más, pues los familiares fueron amenazados para que no hablen.

Después de todo el tiempo que ha transcurrido, Diana Golden volvió a comentar sobre lo que había pasado con su sobrino en una reciente entrevista y dio una noticia que causó mucha tristeza en todos los presentes.

José Zoel Cruz, sobrino de Diana Golden, era cantante (Foto: José Zoel / Instagram)

¿POR QUÉ EL SOBRINO DE DIANA GOLDEN HABRÍA SIDO SECUESTRADO?

La actriz Diana Golden, en los primeros meses de 2022, comentó que su sobrino José Zoel seguía sin aparecer y, en aquella oportunidad, se animaría a dar los presuntos motivos por lo que fue secuestrado.

Según lo que mencionó la colombiana, este joven no estaba en malos pasos y su único error habría sido enamorarse de la pareja de un narcotraficante, quien tomó venganza y lo mandó a secuestrar.

“José Zoel tenía 20 años nada más y cometió un error en su vida, pero el error lo cometió la esposa del narco que lo secuestró o una cosa así, muy horrible”, comentó.

¿QUÉ PASÓ CON EL SOBRINO DE DIANA GOLDEN?

El 5 de septiembre de 2022, Diana Golden estuvo en una entrevista con el programa “De primera mano”, en la que habló de diversos temas de la actualidad y sus más recientes polémicas con Alfredo Adame, pero también fue consultado por su desaparecido sobrino.

Fue así que la artista de 57 años dio a conocer que, lamentablemente, su sobrino fue asesinado por las personas que lo secuestraron, pues nunca más supieron sobre él.

“Él murió, lo mataron y ya nunca se supo. Ya no se pudo indagar por la situación y a mí me pidieron que me callara”, indicó la artista de origen colombiano.