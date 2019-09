Diego Val acaba de sorprender a sus seguidores tras subir tiernas fotografías besando a Leslie Shaw en Miraflores, confirmando así su romance con la cantante.

“Así comenzó todo”, fue el comentario de Val en la publicación de su cuenta oficial de Instagram. En las imágenes se ve a ambos jugando con sus labios y sonriendo ante la cámara.

La noticia causó sorpresa luego que la cantante peruana afirmó esta tarde que Diego Val estaba “en casting” para que pueda ser su pareja. “No sé está en casting todavía. Vamos a ver si se porta bien”, comentó entre risas Leslie Shaw.

Del mismo modo, señaló que no se cerraba a una oportunidad en el amor. “Hay que vivir la vida, si es, es; y si no es, no es, y la pasamos bien. La verdad que no me pongo barreras o límites al conocer a una persona”, comentó a un diario local.

Sin embargo, con la nueva fotografía de Val deja en claro la decisión de la intérprete de “Faldita”.