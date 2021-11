En la antesala del Disney+ Day, que se celebra este viernes 12 de noviembre, The Walt Disney Company anuncia nuevas promociones disponibles en los diversos segmentos de la Compañía y nuevos contenidos que debutarán a partir de este viernes para dar inicio a las celebraciones de la comunidad global de Disney+. En agradecimiento al apoyo de sus fans durante estos últimos 2 años en el mundo y el último año en Latinoamérica, Disney+ ofrece a sus suscriptores la posibilidad de disfrutar de beneficios especiales que incluyen tiempo adicional en los parques temáticos de Disney en todo el mundo, acceso a los contenidos favoritos de los fans y también a adelantos exclusivos en la plataforma, entre mucho más. Los fans también pueden unirse a la conversación en las redes oficiales de @DisneyPlus en Twitter, Facebook e Instagram este viernes a las 9:00 AM para disfrutar de un emocionante adelanto de las próximas películas y series que estrenarán próximamente en la plataforma. Para aquellos que deseen unirse a la comunidad Disney+, desde hoy hasta el domingo 14 de noviembre los nuevos suscriptores podrán disfrutar de un mes en Disney+ por PENS/. 5,90.

“Desde su lanzamiento hace dos años, Disney+ ha capturado los corazones y la imaginación de las audiencias de todo el mundo con sus contenidos originales y una sólida biblioteca de películas y series queridas”, dijo Kareem Daniel, presidente de Disney Media and Entertainment Distribution. “Con Disney+ Day, estamos creando una experiencia incomparable para nuestros suscriptores como solo The Walt Disney Company puede hacerlo”.

Disney+: estrenos, adelantos y más

El viernes 12 de noviembre a las 9:00 AM los fans podrán disfrutar de adelantos, nuevos tráileres, clips exclusivos y apariciones de creadores de Disney+ y protagonistas de los próximos contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en las cuentas oficiales de @DisneyPlusLA en Twitter, Facebook e Instagram.

Los suscriptores de Disney+ podrán ver, además, contenidos exclusivos de Pixar Animation Studios, que se estrenarán a la 11:00 AM y de Marvel Studios a la 11:45 AM, junto a otros adelantos sorpresa.

Además, el 12 de noviembre debutarán en Disney+ nuevos contenidos y los favoritos de los fans, entre ellos:

· LEYENDAS de Marvel Studios: Hawkeye un episodio que revisita todos los momentos épicos de Hawkeye desde el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) en preparación para la próxima Serie Original Disney+.

· El estreno de la temporada completa de Disney Entrelazados la primera Serie Original Disney+ realizada íntegramente en Latinoamérica, que llega al servicio de streaming en la región, Estados Unidos y Europa simultáneamente.

· La comedia romántica de fantasía musical de acción en vivo/animada de 2007 ENCANTADA, protagonizada por Amy Adams y Patrick Dempsey.

Estos títulos se unen a los estrenos de Disney+ Day previamente anunciados, que incluyen: SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS, JUNGLE CRUISE, MI POBRE Y DULCE ANGELITO, Olaf Presenta, HOLA ALBERTO, The Simpsons in Plusaversary, El Mundo según Jeff Goldblum, entre otros. También estrenarán Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett y Marvel Studios’ 2021 Disney+ Day Special.

Oferta limitada y promociones por Disney+ Day

Para celebrar los dos primeros años del servicio desde su lanzamiento a nivel global y el primer año desde su desembarco en Latinoamérica, Disney+ invita a unirse a la comunidad con una oferta especial por tiempo limitado. Desde ahora hasta el domingo 14 de noviembre, los nuevos suscriptores pueden obtener un mes en Disney+ por PENS/. 5,90 (luego PEN S/. 25,90 por mes) registrándose en www.DisneyPlus.com/DisneyPlusDay y participando en todas las celebraciones del Disney+ Day.

Los fans también pueden participar de la celebración del Disney+ Day en TikTok, donde Disney+ abrió una cuenta oficial que presenta contenido único de formato corto con las historias, marcas y personajes icónicos de Disney+. Quienes deseen acceder a contenido nuevo durante toda la semana previa al Disney+ Day pueden seguir a la cuenta global de @DisneyPlus en TikTok a partir de hoy mismo.

Además, esta semana Disney+ estará presente en diferentes ciudades del mundo con los íconos y personajes de sus principales marcas en tamaño gigante. La activación comenzó hoy en la ciudad de Nueva York y continuará en Nashville el 10 de noviembre y en Los Ángeles el 12 de noviembre. En Brasil, del 10 al 16 de noviembre, el famoso escudo del Capitán América estará presente en el parque Villa Lobos de la ciudad de San Pablo. Y en Rio de Janeiro, Olaf se verá en playa de Copacabana; el arco de National Geographic, en la Plaza Gávea; la icónica pelota de Pixar sorprenderá a los ciudadanos de la región de Aterro; y el casco de Boba Fett, a los de la Laguna Rodrigo de Freitas.

Celebraciones de Disney Parks, Experiences and Products

Con motivo del Disney+ Day, aquellos suscriptores que cuenten con un ticket o pase válido y una reserva en los parques temáticos el 12 de noviembre disfrutarán de beneficios especiales en los parques, así como de otras sorpresas especiales. Los suscriptores de Disney+ están invitados, junto con su grupo acompañante, a entrar a los parques temáticos Walt Disney World Resort y Disneyland Resort 30 minutos antes de que abran sus puertas. Disney’s Hollywood Studios en Walt Disney World Resort y Disneyland Park desplegarán la “alfombra azul” para que sus invitados compartan momentos con los personajes, se tomen fotos, y más. Los suscriptores disfrutarán además de un pase de cortesía Disney PhotoPass para descargar las fotos que se tomen en lugares selectos del parque.

Visita www.DisneyPlus.com/DisneyPlusDay para seguir a lo largo de toda la semana las celebraciones de The Walt Disney Company para Disney+ Day.