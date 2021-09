Taner Ölmez, quien interpreta a Ali Vefa en “Doctor Milagro” (“Mucize Doktor” en su idioma original), se ha convertido en uno de los actores turcos más famosos del momento. Su personaje en la telenovela, un médico con trastorno del espectro autista, le ha permitido ganarse el corazón del público y recibir los elogios de la crítica. Hoy, su nombre es reconocido en diversas partes del mundo y la audiencia quiere saber todo sobre él.

“Doctor milagro” es una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos años. La ficción ha cautivado al público con la historia de Ali Vefa, un joven autista y con el síndrome del sabio que ingresa al Hospital Berhayat de Estambul a salvar vidas y a cambiar la forma de pensar de las personas sobre quienes tienen habilidades diferentes.

La producción otomana ha llegado a varios países del mundo y ahora es un boom en América Latina, sobre todo en Argentina, donde “Doctor milagro” se trasmite por Telefe. En una entrevista exclusiva en “Cortá por Lozano”, Taner Ölmez habló sobre la repercusión que ha tenido la historia y contó una peculiar anécdota que jamás olvidará. ¿De qué se trata? Aquí te lo contamos.

"Doctor milagro" narra la historia de Ali Vefa (Taner Ölmez), un médico cirujano con trastorno del espectro autista y síndrome del sabio (Foto: MF Yapım)

“DOCTOR MILAGRO”: LA CONMOVEDORA ANÉCDOTA DE TANER ÖLMEZ CON EL PADRE DE UNA NIÑA AUTISTA

Desde que Telefe puso al aire “Doctor Milagro”, el pasado 12 de abril, la telenovela turca se convirtió en la favorita del público argentino. Taner Ölmez, el protagonista del drama, se metió en el corazón de la audiencia que no se pierde ningún detalle de la historia de Ali Vefa, un médico con un trastorno del espectro autista y síndrome de Savant.

En una entrevista exclusiva con el programa “Cortá por Lozano” (Telefe), el actor turco Taner Ölmez dio algunos detalles sobre la telenovela y también sobre su vida, además de la repercusión que ha logrado la ficción en todo el mundo.

“Sé por las redes sociales que nos miran y me llegan las noticias de lo que sucede en Argentina con Dr. Milagro. Cuando leí el libro de la novela me pareció diferente y me puso contento que en mi país se hiciera un proyecto así, por eso no podía dejar de ser parte, no lo dudé. Trabajé el personaje individual y grupalmente, con pacientes del espectro autista y con médicos, para informarme”, dijo el actor turco sobre la popularidad del drama en Argentina.

“Doctor Milagro” se estrenó en Argentina el pasado 12 de abril por Telefe (Foto: Medyapım)

Durante la conversación, Taner Ölmez habló sobre cómo la historia ha logrado calar en el público y tocar fibras muy sensibles. En ese contexto, el actor turco recordó una conmovedora anécdota que vivió con un padre de familia que tenía una hija autista.

Taner Ölmez contó que el hombre se le acercó y le contó que se sentía identificado con la historia porque su hija sufría de autismo: “Ese tipo de cosas pasaron todo el tiempo, desde el primer día. La novela salió al aire un jueves y al día siguiente estaba yendo a grabar cuando me paró un hombre que venía corriendo y me dijo que tenía una hija autista y que no podía creer que tratáramos el tema en televisión. Por eso no me voy a olvidad nunca de Dr. Milagro”, afirmó.

Taner Ölmez sostuvo que “Doctor Milagro” tiene algo muy especial y que mucha gente se sintió tocada con las historias que se abordan en la ficción, en especial con el tema del autismo, enfermedad del protagonista.

“Yo hice mi trabajo como actor, igual que lo hago siempre, pero esto tiene un plus, que es que yo siento que le hice bien a mucha gente. Creo que hice cosas buenas por alguien. Y seguramente, muchos se sintieron tocados por esto y eso, para mí, ya es mucho. Vivimos para esto, yo vivo para esto”, agregó.

Además, el actor de 35 años comparó su personalidad con la de su personaje Ali Vefa y aseguró que tienen muchas cosas en común. “Encontré pequeñas cosas parecidas con Ali pero quédense con la curiosidad”, sonrió.