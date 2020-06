Petronila González, la madre del deportista peruano Paolo Guerrero, confesó en el programa “En boca de todos” que desea que su hijo se una en matrimonio con la modelo y actriz, Alondra García Miró.

“Claro que me gustaría que se casen ya. Yo les doy la bendición a ellos para que les vaya todo bien. Alondra para mí es como una hija y saben el gran cariño que le tengo. Espero que sea rápido la boda (risas)”, señaló Doña Peta al programa de América TV.

La madre de Guerrero también opinó sobre las escenas de beso que protagonizó Alondra con el actor mexicana Pablo Heredia en la telenovela “Te volveré a encontrar”

“Son besos que se dan en la actuación, la felicito porque está progresando en lo que hace”, señaló Doña Petronila. “No sé con quien se quedará (Lucy el personaje de Alondra), pero en la vida real quiero que se quede con Paolo”, añadió.

Alondra y Petronila protagonizaron un emotivo reencuentro durante una videollamada con el programa “En Boca de Todos”. En la entrevista, la modelo se animó a contar que espera casarse en el 2022, y que desea una ceremonia íntima, pero no en cualquier lugar, sino en la misma Catedral de Lima.

“Me pienso casar máximo en el 2022. Me gustaría que fuera en la Catedral de Lima, pero no me he puesto a pensar en los detalles. Lo único que quiero es que sea una boda familiar e íntima”, dijo García Miró.

Doña Peta sobre Alondra García Miró - diario ojo

