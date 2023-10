¡Atención a todos los fanáticos de “Doom Patrol”! Prepárense para el emocionante desenlace de una de las series de superhéroes más extravagantes. Si todavía no has escuchado sobre este programa de HBO Max, es hora de ponerse al día antes de que la temporada final llegue a su fin. Conoce todos los detalles para no perderte el término de esta divertida historia.

Por si no la conocían, la historia se basa en el cómic homónimo de DC Comics y reúne a un elenco de personajes inusuales y fascinantes. Desde el cínico Mr. Negative hasta la elástica Rita Farr; pasando por la enigmática Crazy Jane, el implacable Robot Man, el intrépido Cyborg y la misteriosa Madame Rouge, el equipo se desplaza por un territorio donde la excentricidad es la norma.

El inicio del final (la parte 1 de la última temporada) se emitió desde el 8 de diciembre de 2022 hasta el 5 de enero de 2023.

Para ponerse al día antes de la emocionante conclusión, un breve resumen: el zombi que Cliff salvó logró escapar, Larry Trainor acordó renunciar a su longevidad sobrehumana a Immortus, y enfrentaron la visión de que su radiación podría poner fin al universo. ¡Como ven, las cosas se pusieron bastante intensas!

Así que, ¿cómo puedes ver los emocionantes episodios finales de “Doom Patrol”? Bueno, no te preocupes, estamos aquí para ayudarte.

April Bowlby y Diane Guerrero en la última temporada de "Doom Patrol" (Foto: HBO)

¿DE QUÉ TRATA “DOOM PATROL” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

En la cuarta y última temporada de “Doom Patrol”, el equipo comienza a realizar más actividades heroicas mientras lidian con la llegada de Immortus y la inminente Buttpocalypse.

La sinopsis oficial nos adelanta que “la Doom Patrol se encontrará con viejos amigos y enemigos en su carrera por derrotar a Immortus y recuperar sus longevidades. En medio de la lucha por salvar el mundo y enfrentarse entre ellos, se verán obligados a confrontar sus miedos más profundos y decidir si están dispuestos a dejar atrás el pasado para tomar su futuro en sus propias manos, lejos de los traseros zombies”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER “DOOM PATROL” - TEMPORADA 4 PARTE 2

¿CÓMO VER “DOOM PATROL” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

La segunda parte de la temporada 4 de “Doom Patrol” se estrenará el jueves 12 de octubre de 2023 a través de Max, la plataforma de streaming antes conocida como HBO Max.

Los lanzamientos de los seis episodios restantes se harán de forma semanal hasta el 9 de noviembre de 2023.

Por ello, si quieres disfrutar de los últimos capítulos de esta divertida serie, tan solo necesitas una suscripción a la plataforma de Max.