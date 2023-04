A mediados de la década de los 2000, los actores Drake Bell y Josh Peck protagonizaron una de las series más icónicas de toda la historia de Nickelodeon llamada “Drake & Josh”. Durante varios años ambos eran las estrellas principales de la cadena estadounidense, llegando a tener hasta 2 películas enteramente dedicadas a sus personajes en ciudades como Los Ángeles y Las Vegas.

Hablar de “Drake & Josh” es referirse a una de las series juveniles más famosas de toda la historia de Nickelodeon. Aventuras, viajes, películas, premios, canciones y demás fueron parte de la ficción protagonizada por Drake Bell y Josh Peck que, a simple vista, era un éxito rotundo debido a la innegable química entre ambas jovenes promesas de la interpretación.

Sin embargo, y ya lejos de los estudios de grabación, Bell y Peck distaban mucho de sus personajes emblemáticos. No eran los conocidos hermanastros despreocupados ante cámaras. De hecho, se conoce que la relación entre ellos era meramente profesional y jamás compartieron momentos juntos fuera de los rodajes como cenas o reuniónes con fanáticos de la serie.

Ambos fueron los protagonistas de la serie "Drake & Josh" durante 4 temporadas (Foto: Nickelodeon)

Pero, ¿qué pasó realmente con una de las duplas actorales más famosas y seguidas por todo Nickelodeon? Bien, existen dos versiones narradas por los propios protagonistas que parecen contradecirse por ratos. ¿Quieres saber qué pasó realmente? Pues, aquí en MAG te lo contamos.

¿QUÉ PASÓ ENTRE DRAKE BELL Y JOSH PECK?

Aunque hubiese preferido no revelar jamás detalles de su intrincada relación con su hermanastro de ficción, Josh Peck, de 36 años, indicó en el podcast de “BFF” que su cercanía con Drake Bell era prácticamente inexistente desde que finalizaron las grabaciones de la serie.

No obstante, el propio Peck quiso ahondar en las razones por las que su alejamiento pasó a ser una enemistad con el pasar de los años, específicamente, cuando decidió contraer matrimonio con Paige O’Brien en 2017 y optó por no invitar al músico.

“El pequeño secreto sucio, supongo, era que sabía que Drake y yo no nos mantuvimos en contacto durante los 10 años desde que hicimos el programa. Pero nadie necesitaba saber eso”, sostuvo Peck a los anfitriones Josh Richards y Dave Portnoy.

El actor de 36 explicó las razones por las que no decidió invitar a Bell a su boda (Foto: BFF Podcast / Instagram)

En ese sentido, el también protagonista de “El Show de Amanda” confesó que esperaba jamás tener que contar su lejanía con Bell durante varios años, en especial, por la entrañable amistad narrada en la serie “Drake & Josh” a mediados de los 2000.

“Estaba feliz de morir con el secreto de que hicimos algo que la gente realmente ama, pero tal vez no éramos tan cercanos. Así que no lo invité a mi boda porque realmente no había hablado con él en muchos, muchos años. Corte a: me voy a casar esa noche y veo estos mensajes de texto de él maldiciéndome, viniendo a buscarme la noche de mi boda. Y es delirante porque estoy como, ‘Hermano, trabajamos en Coffee Bean cuando teníamos 16 años. Lo siento, ahora tengo 31′. Podría haber perdido tu número’”, sentenció Josh al espacio audiovisual de YouTube.

Josh Peck Paige y O'Brien son padres de dos hijos (Foto: Paige O' Brien / Instagram)

Si hacemos memoria, vale decir que Bell causó una gran intriga en redes sociales y levantó sospechas de su enemistad con Josh cuando publicó en Twitter algunos mensajes contra su coprotagonista.

Uno de estos textos, que fueron borrados luego, expresaban la desazón por no haber sido invitado al matrimonio. “Los verdaderos colores han salido hoy. Los lazos se cortan oficialmente. Te extrañaré hermano”, escribió el músico, dando lugar a una ola de rumores en las redes sociales.

A las horas, Bell decidió borrar tales publicaciones (Foto: Drake Bell / Twitter)

Tras estos tuits, Peck indicó que las críticas hacia él y su esposa comenzaron a aparecer por montones, algo que le incomodó de sobremanera debido a que la fecha de su boda terminó siendo un día de señalamientos en su contra por no haber invitado a su excompañero del programa juvenil.

“No me preocupo por mí. Me registré para ser una persona pública. Es lo que es. Pero aquí está mi esposa, que es como si la destrozaran en Internet. Ella es privada. Ella acaba de casarse. ¿No puede simplemente disfrutar esto?”. puntualizó el también estelar de “How I Met Your Father”.

LA VERSIÓN DE DRAKE BELL

No obstante, la contraparte de Bell señala todo lo contrario. Durante la primer emisión de su podcast con su esposa, el músico sostuvo que no era del todo cierto su lejanía con Josh, pues le habría enviado un mensaje de texto felicitándolo por su boda. “Le envié un mensaje de texto felicitándolo por comprometerse con Paige, habíamos pasado tanto tiempo con ellos en la casa de Michael... Estaba desanimado”, añadió.

Además, contó que sí llegaron a tener una relación cercana fuera de las cámaras, pues había ocasiones en las que parecían hermanos de verdad y tenían ciertos encuentros y ganas de pelear tal y como sucedió en la serie de Nickelodeon. “Tuvimos nuestros altibajos. Tuvimos momentos en los que éramos amigos. Tuvimos momentos en los que queríamos matarnos... Éramos como hermanos. Estoy más cerca de Josh que de mí”, finalizó Bell.