Si ya has visto la película “Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones” (“Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” en su idioma original) sabrás que Bradley Cooper hace una breve aparición representando a Marlamin, la ex pareja de Holga Kilgore (Michelle Rodríguez). Por supuesto, su participación en la cinta de fantasía no ha pasado desapercibida y te contamos cómo surgió.

La cinta, basada en el juego de rol de mesa “Dungeons & Dragons”, está protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis y Hugh Grant. La historia sigue a un encantador ladrón y un grupo de aventureros que se embarcan en una búsqueda épica para recuperar una reliquia perdida y en el proceso se enfrentarán a personas muy peligrosas.

Los directores de “Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones”, Jonathan Goldstein y John Francis Daley, han explicado al público cómo lograron obtener el cameo del actor de Holywood. ¿Qué hicieron para tenerlo en la cinta? Aquí te lo contamos.

Chris Pine interpreta a Elgin, un Bardo que lidera al equipo de “Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones” (Foto: Paramount Pictures)

EL CAMEO DE BRADLEY COOPER EN “DUNGEONS AND DRAGONS: HONOR ENTRE LADRONES”

En una entrevista con The Hollywood Reporter, los directores de “Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones”, Jonathan Goldstein y John Francis Daley, revelaron cómo lograron que Bradley Cooper participara en la película. Fue así como Daley confesó que tiene una historia con el actor de Hollywood.

“Actué junto a Bradley Cooper en el programa “Kitchen Confidential” cuando tenía 19 años, y apreciamos las carreras uno del otro desde lejos desde esa experiencia. Entonces, cuando se presentó esta oportunidad, sabíamos que queríamos a alguien que habitara el papel de forma que trajese consigo este sentido de seriedad y habilidades de actuación complejas”, dijo el director de cine.

Si bien el directo de “Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones” no recordó exactamente cómo surgió el nombre de Cooper para el cameo, sí supo que era la opción perfecta.

Inspirado por su padre, Bradley Cooper comenzó a interesarse por la actuación a temprana edad (Foto: Getty Images)

“Le enviamos una copia de la película sin terminar y le encantó”, continuó el director y agregó: “Así que estaba listo para subir a bordo, y fue un día increíble”.

John Francis Daley también resaltó la gran calidad de interpretación de Bradley Cooper: “Este actor increíble que tiene vulnerabilidad y humor, pero también este dramatismo sincero que creo que solo Bradley puede aportar al papel”.

LA ESCENA DE BRADLEY COOPER EN “DUNGEONS AND DRAGONS: HONOR ENTRE LADRONES”

Bradley Cooper hace una breve aparición en “Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones” representando a Marlamin, la ex pareja de Holga Kilgore (Michelle Rodríguez). Su personaje es un mediano diminuto, que solo llega al ombligo desgarrado de Holga, quien está inspirado en los Hobbits de “El señor de los anillos”, viviendo en una cabaña.

La actuación de Cooper ha recibido buenos comentarios por lo conmovedora que es, interpretando a un alma sensible y amable que es generosa con su ex en la cinta de fantasía.