Durante el 2021, Edén Muñoz, uno de los más reconocidos cantantes del estilo regional mexicano, comenzó a practicar una vida más saludable, lo cual lo llevó a tener una transformación en su cuerpo debido a la pérdida de peso, asombrando a cierta parte de sus aficionados.

El cantante de Calibre 50 empezó un reto saludable con su amigo Beto Sierra, quien lo ha ayudado durante todo este proceso, el cual ha quedado inmortalizado también en las redes sociales gracias a sus publicaciones, principalmente en Instagram.

Así se veía el vocalista de Calibre 50 en el año 2020. (Foto: Edén Muñoz / Facebook).

EDÉN MUÑOZ Y LOS KILOS QUE HA BAJADO

Durante sus primeros días, el cantante mexicano se metió de lleno a los ejercicios y resultado saltó a la vista casi de inmediato, sorprendiendo a muchos, incluso a él, quien no podía creer que todo el esfuerzo valiera la pena.

Y es que en poco más de dos semanas, el artista había bajado más de 7 kilos, lo cual es algo muy difícil de conseguir para muchas personas que también tienen el mismo anhelo de reducir la grasa corporal de sus cuerpos.

Si bien no se supo con cuántos kilos inició el reto y lo que pesa ahora, el cambio físico fue evidente, en especial porque quedó reflejado gracias a unas fotografías que él mismo puso en su cuenta de Instagram.

“Yo era de las personas que nunca me importaba ponerme a dieta. Esa es la palabra que usamos cuando en realidad es un estilo de vida y ahora no saben lo bien que me siento. Contento, animado, con energía y feliz con mis resultados a pesar del poco tiempo que llevamos. Gracias compadre Beto Sierra por enseñarme este camino, por estar aquí y no soltarme porque realmente no se podía sin usted”, escribió en ese entonces.

EDÉN MUÑOZ EN LA ACTUALIDAD

Si bien actualmente Edén Muñoz dejó el reto de ejercicios y la dieta, se mantiene con los resultados de aquellas semanas entrenando y se espera que se mantenga con esa mentalidad con el objetivo de salvaguardar su salud a casa del sobrepeso.

Por el momento, medios mexicanos detallaron que pesa 87 kilos, mucho menos de lo que estaba antes.